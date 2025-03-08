Президент отметил ряд граждан государственными наградами

Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы
Абуеву Анаргуль Аманжоловну - начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну - старшего инспектора Службы государственной охраны;
Ахметову Айман Рахмеджановну - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности;
Канкину Куралай Темирболатовну - старшего помощника Генерального прокурора;
Мусатаеву Балжан Толеужановну - командира взвода войсковой части 44013 Министерства обороны;
орденом "Парасат"
Абильдину Каракат Тулкубаевну - генерального директора школы-студии "Қарақат", город Астана;
Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы - депутата Сената Парламента;
Құспан Айгүл Сайфоллақызы - депутата Мажилиса Парламента;
Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну - певицу-артистку КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева" Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;
орденом "Құрмет"
Абдраимову Тлеукуль Шаимовну - инженера производственного участка "Шу" Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации;
Абенову Кульпаш Кайроллаевну - привлекаемого оценщика РГП "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
Абиеву Раису Леонидовну - руководителя КХ "Абиев А.А.", область Жетісу;
Агибаеву Раису Мухамедиевну - председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны;
Азимкулову Адилет Срадиновну - ветерана труда, Туркестанская область;
Айтбаеву Шолпан Сашкеновну - ветерана труда, город Астана;
Гияги Розу Римовну - диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистрального пути", Туркестанская область;
Егизбаеву Сауле Абуталиповну - учителя КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей"), Кызылординская область;
Елеуову Каракоз Тимирбековну - ветерана труда, город Алматы;
Земляную Людмилу Дмитриевну - директора ТОО "Жер су", Восточно-Казахстанская область;
Канапину Гульнару Бекежановну - аппаратчика-гидрометаллурга АО "Алюминий Казахстана", Павлодарская область;
Капенову Гульмиру Амангельдиевну - руководителя ТОО "BESTKZ.KST", город Костанай;
Караеву Бибигул Атшыбаевну - учителя КГУ "Общеобразовательная школа № 14" отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области№
Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну - генерального директора ТОО "Центр развития цифровой экономики";
Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну - директора ГККП "Хромтауский горно-технический высший колледж", Актюбинская область;
Одинцову Маргариту Владимировну - судью Верховного суда;
Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну - вице-провоста АОО "Назарбаев университет", город Астана;
Умбеталину Марал Абдрашовну - врача ГККП "Городская инфекционная больница", город Шымкент;
Хамитову Алмагуль Мажитовну - директора АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", Западно-Казахстанская область;
Хорошаш Галию Насибулловну - врача РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
орденом "Еңбек Даңқы" III степени
Камбарову Баянкул Кожабергеновну - электросварщика ПО "Жезказганцветмет" имени К. Сатпаева" - филиала ТОО "Корпорация Казахмыс";
Мадимарову Анар Серикбаевну - шихтовщика ТОО "Таразский металлургический завод", Жамбылская область;
Нургалиеву Зинакул Абеновну - шихтовщика АО "Altyntau Kokshetau", город Кокшетау;
Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну - машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО "Ақ Жайық - 7", город Атырау;
Сарсенову Ботагоз Габитовну - дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Абельдинову Надежду Николаевну - офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну - старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ";
Бакирову Карлыгаш Тастанбековну - врача ГКП "Городская поликлиника № 13", город Астана;
Жамалиеву Алиму Аманжоловну - старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел;
Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну - дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО "Кажсервис";
Игбаеву Меруерт Асылхановну - заместителя директора департамента Министерства иностранных дел;
Кожамсеитову Макпал Камашовну - водителя троллейбуса ТОО "Алматыэлектротранс";
Молдыбаеву Гульшарат Токановну - оператора оперативно-диспетчерской службы АО "Астана-РЭК";
Русинову Ольгу Владимировну - начальника отдела АО "Казтелерадио", город Алматы;
Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну - инспектора по качеству ТОО "Almaty turmystyq tehnika zavody", Алматинская область;
Сарымсакову Айну Аблаевну - председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента;
Табергенову Айгуль Олжабаевну - руководителя проекта "Ранняя поддержка" благотворительного фонда "Дара", город Астана;
Турсинканбетову Еркежан Саятовну - заместителя генерального директора КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", город Астана;
Шек Наталью Анатольевну - главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;
медалью "Шапағат"
Алимбаеву Динару Тулегеновну - старшую медицинскую сестру КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды";
Ауренову Мадину Даулеткановну - председателя и основателя ОО "Центр реабилитации и коррекции DEMEY", Восточно-Казахстанская область;
Васину Светлану Станиславовну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Жакупову Жанару Бексултановну - руководителя ТОО "Научно-исследовательское агентство "New Decision Group", город Алматы;
Михееву Елену Валериевну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Орынбаеву Алтынай Романқызы - руководителя отдела КГУ "Центр обучения языкам Кызылординской области";
Уаисову Гульмарию Кажагалиевну - ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"
Ахановой Бакытжан Омаргалиевне - директору КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"
Укыбасовой Талшын Мухадесовне - старшему консультанту Корпоративного фонда "University medical centre", город Астана;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы"
Шелудько Ольге Николаевне - эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Министерства промышленности и строительства;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"
Ермановой Майре Журатбековне - флотатору Жезказганских обогатительных фабрик №№ 1, 2, 3 филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган.