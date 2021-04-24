Президент поблагодарил ученых, участвовавших в разработке QazVac

Первая партия вакцины QazVac поступила в регионы страны. Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной всем гражданам. Казахстан стал одним из немногих государств, создавших свою вакцину. Благодарю ученых и всех специалистов, участвовавших в ее разработке", - написал глава государства в Твиттере.
Как сообщалось ранее, первые 50 тысяч доз вакцины QazVac будут распределены по хабам "СК-Фармация" и далее будут доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. 26 апреля текущего года начнется вакцинация населения вакциной QazVac. В мае планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тыс. доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 тыс. доз в месяц.
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