В Казахстане в апреле планируют начать прививки вакциной отечественного производства QAZCOVID-IN

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Вчера на площадке Министерства здравоохранения РК состоялась онлайн встреча вице-министра - главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова с представителями международных организаций ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН и CDC, в ходе которой были обсуждены перспективные направления дальнейшего партнерства и проводимая в Казахстане работа по предупреждению распространения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Киясов ознакомил участников встречи с текущей ситуацией в секторе здравоохранения в Казахстане. Он напомнил, что с 1 февраля 2021 года начата поэтапная вакцинация против КВИ подлежащих групп населения. С 15 февраля зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса. В апреле текущего года запланировано применение инактивированной вакцины отечественного производства QAZCOVID-IN. Вместе с тем для ведения постоянного учета вакцинированных, будет разработан и внедрен электронный паспорт вакцинации с возможностью интеграции с международными системами, сообщили в Минздраве РК.

Благодаря своевременно введённым строгим ограничительным мерам в стране достигнута стабилизация эпидситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией", - подчеркнул главный санврач.

Таким образом, Министерством была проведена работа по обеспечению доступности к тестированию населения, организованы стабилизационные фонды лекарственных средств, проводится мониторинг контактных лиц, внедрены информационные технологии, активизирована работа по информированию населения, в круглосуточном режиме организована деятельность call-центра, построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации, полностью обеспечена потребность медорганизаций в аппаратах ИВЛ (3264 единицы) и рентгеновском диагностическом оборудовании. В медицинских вузах страны восстановлены факультеты санитарно-гигиенического профиля.

Эпидемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в предупреждении распространения заболевания. Пользуясь случаем, выражаем благодарность и признательность всем организациям, оказавшим гуманитарную и практическую помощь народу Казахстана в борьбе с COVID-19", - подчеркнул Киясов.

Сотрудничество между Министерством здравоохранения РК и международными организациями, как отметил министр, характеризуется динамичностью и высокой заинтересованностью в его углублении. Однако потенциал для взаимодействия еще недостаточно использован.

Мы готовы активизировать свою работу и совместно определить перспективные направления, взаимовыгодные для сторон", - добавил Киясов.

Участники встречи выразили готовность к сотрудничеству, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики и соблюдению мер для предупреждения распространения COVID-19. Постоянный координатор ООН в Казахстане г-жа Микаэла Фриберг-Сторм заметила, что по всему миру идет кризис как в секторе здравоохранения, так и в социально-экономическом секторе. Казахстан не является исключением.

Мы видим и ценим те усилия, которые предпринимаются правительством страны, знаем, какие огромные ресурсы на это затрачиваются, и готовы оказывать дальнейшую поддержку по стабилизации ситуации. Вирус можно остановить только совместными усилиями", - сказала представитель ООН в Казахстане.

Постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль подчеркнула, что работа по взаимодействию с сектором общественного здравоохранения в части реагирования и информирования населения в ближайшие месяцы будет только усиливаться.

Артур ван Дизен - представитель ЮНИСЕФ в Казахстане - акцентировал внимание участников и представителей министерства на дальнейшем соблюдении мер профилактики, предупреждении и контроле других инфекций, а также на возобновлении вакцинации детей по национальному календарю прививок. Представитель ЮНФПА в РК Джулия Валеза выразила готовность в фокусировании совместной работы по предупреждению гендерного насилия, и намерении проводить информационно-разъяснительную работу в данном направлении.

Мы готовы работать с уязвимыми слоями населения. Готовы оказать поддержку министерству в распространении информации о коронавирусной инфекции среди людей с нарушениями зрения или слуха, чтобы они получали информацию наравне со всеми", - отметила г-жа Валеза.

Региональный директор СDС в Центральной Азии Дэниель Сингер высказался о необходимости поддержки Учебного центра по ЧС для своевременного реагирования на вспышки и укрепления в проведении лабораторных исследований.

Хочу заверить вас от имени правительства США, что мы будем фокусироваться на усилении лабораторного потенциала. Помимо этого, нам всем нужно уже сейчас думать о переходе к периоду постпандемии, что мы будем делать и какой опыт мы извлекли из этой ситуации. В связи с этим, мы готовы помочь Казахстану разработать долгосрочный план восстановления и сделать оценку ошибок, которые были совершены при реагировании. Также мы намерены продолжать инвестирование ряда проектов в секторе здравоохранения", - предложил представитель СDС.

Представитель ЮСАИД в РК Кристиан Фанг отметил важность совместного партнёрства по предупреждению COVID 19 в РК, а также вовлечённости населения в соблюдение противоэпидемических мер.

По итогам встречи стороны отметили важность партнерства и взаимодействия, направленного на предупреждение распространения COVID-19 и качество оказываемой помощи.

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