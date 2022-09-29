Президент поручил обеспечить отдаленные села спутниковым интернетом

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Выступая на международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить отдаленные села страны сптуниковым интернетом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для Казахстана, где около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом.
Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Он акцентировал, что цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности.
Поэтому Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных. Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе", - рассказал Токаев.
В своем выступлении глава государства также отметил, что цифровая трансформация является основным фактором развития мировой экономики.
По оценкам экспертов, эффект от внедрения цифровых технологий к 2025 году достигнет $40 трлн. Поэтому мы нацелены преобразовать нашу экономику и промышленность, переориентировав ее на рельсы цифровых технологий и Индустрии 4.0", - сообщил Токаев.
По его словам, два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году возрастет до 200 миллионов.
Очевидно, что с течением времени эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным. Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов", - сказал президент.
Он отметил, что для достижения этой цели внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных IT-школ.
В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества Digital Nomads. Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе. Сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня", - убежден глава государства.
При этом Токаев поставил перед правительством задачу: с одной стороны, поддерживать молодых специалистов, где бы они ни работали, а с другой - максимально вовлечь их в цифровизацию Казахстана.
Расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как "цифровые кочевники". Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки. Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека", - заключил президент.
Токаев анонсировал переход к новому формату цифровизации госуправления - "Невидимое правительство".