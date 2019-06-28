Президент поручил омбудсмену усилить мониторинг защиты прав социально уязвимых слоев населения

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам человека Республики Казахстан Аскара Шакирова, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Шакиров проинформировал президента о текущей деятельности Уполномоченного по правам человека, а также об итогах встречи омбудсменов стран Центральной Азии в Ташкенте. Он сообщил, что участники данного мероприятия утвердили Дорожную карту сотрудничества омбудсменов региона, рассмотрели правозащитные аспекты миграционных процессов и приграничных взаимоотношений.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активной работы с государственными органами и неправительственными организациями по обеспечению прав и интересов социально уязвимых слоев населения. Президент поручил усилить мониторинг защиты их прав, а также оказать содействие в вопросах получения адресной социальной помощи.





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