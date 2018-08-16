Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес премьер-министра Казахстана обращение по вопросам обеспечения жилищных прав граждан, которые, по мнению омбудсмена, не были предметно рассмотрены правительством в соответствии с его предыдущим обращением (в апреле 2018 года), передает Kazakhstan Today.

В своем обращении омбудсмен поднял вопрос реализации многодетными матерями, награжденными подвеской "Алтын алка" или получившими ранее звание "Мать-героиня", права на получение жилья из государственного жилищного фонда в первоочередном порядке.

"Действующим законодательством для вышеупомянутой категории матерей предусмотрены конкретные социальные гарантии. В частности, в соответствии со статьей 36 закона РК от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах", данные лица обеспечиваются жилой площадью по установленным нормам в первоочередном порядке. Вместе с тем, законом РК от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях", упомянутые матери переведены в категорию "многодетные семьи", в связи с чем подавшие из них заявление о постановке на учет нуждающихся в жилье после указанной даты, лишены права на его получение в первоочередном порядке", - отмечается в обращении.

По данным пресс-службы омбудсмена, в представленном ранее правительством ответе отсутствует обоснованная позиция по решению вышеупомянутого вопроса, вокруг которого создалась правовая коллизия, наличие которой по соответствующему запросу учреждения омбудсмена подтвердила прокуратура Астаны.

"Было обращено внимание на то, что продолжающиеся в связи с возникшей правовой коллизией жалобы многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алка", имеют прецеденты положительных судебных решений в их пользу. Такое решение было принято судебной коллегией по гражданским делам суда Астаны и поддержано аналогичной инстанцией в Верховном суде", - отмечает омбудсмен.

В обращении омбудсмена выражена обеспокоенность тем, что вышеупомянутые многодетные матери, награжденные подвеской "Алтын алка", не найдя решения вопроса в уполномоченном государственном органе, вынуждены обращаться в суд за защитой своего законодательно закрепленного жилищного права.

"Это идет в прямое противоречие с поручениями главы государства о повышении качества оказания государственных услуг населению и снижении нагрузки на судебные органы. В контексте изложенного, национальным правозащитным учреждением предложено на законодательном уровне выработать единообразный подход при предоставлении социально уязвимым группам населения жилья из госжилфонда в первоочередном порядке", - информирует пресс-служба.

В своем обращении омбудсмен также поднимает вопрос о постановке на учет граждан, жилище которых не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям.

Как сообщалось ранее, при наличии конкретной законодательной нормы по данному вопросу, в течение длительного времени не действовал механизм ее реализации ввиду отсутствия уполномоченного органа по выдаче документа, подтверждающего несоответствие/соответствие жилища вышеуказанным требованиям. В результате работы, проведенной учреждением омбудсмена с профильным ведомством, 17 февраля 2017 года были внесены должные изменения в соответствующие правила, которые устанавливают конкретный порядок выдачи необходимых заключений уполномоченными органами.

Согласно ответу правительства, направление в местные исполнительные органы директивы о применении указанных изменений было осуществлено только в апреле 2018 года.

"Продолжающие поступать в адрес национального правозащитного учреждения жалобы граждан свидетельствуют об отсутствии у вышеуказанных органов четких инструкций по правоприменительной практике в данной сфере. Согласно информации Управления занятости и социальной защиты Астаны, "в настоящее время ни одним нормативным правовым актом не определен уполномоченный орган по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения". Данная ситуация подтверждается опросом других территориальных уполномоченных органов и требует незамедлительного решения, являясь источником угрозы здоровью граждан", - сказано в документе.

В обращении также отмечено, что выводы и рекомендации учреждения омбудсмена являются результатом тщательного анализа информации, получаемой в ходе регулярного правозащитного мониторинга в свете реализации задач, поставленных Лидером нации в его послании народу Казахстана и других программных документах.

Учитывая важность рассматриваемых вопросов, Уполномоченный по правам человека обратился к премьер-министру с просьбой поручить дополнительное их рассмотрение, резюмирует пресс-служба.

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