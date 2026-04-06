Президент поручил принять меры по сокращению дефицита ученических мест в школах

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова отчиталась перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах прошедшего года и представила задачи на 2026 год.





В ходе встречи с главой Минпросвещения Токаев дал ряд поручений по повышению качества образования и его доступности, сокращению дефицита ученических мест, развитию системы подготовки рабочих кадров, эффективному использованию бюджетных средств и цифровой трансформации образования, включая реализацию проекта Qazaq Digital Mektebi. Президент считает важным в течение ближайших 3 лет внедрить передовой опыт в школах проекта "Келешек мектептері".





Жулдыз Сулейменова в свою очередь сообщила главе государства о проводимой работе по обновлению содержания учебных программ и учебников в целях продвижения ценностей новой Конституции.





Она доложила, что проведен анализ содержания начального образования. Учебные программы, уточнила она, пересматриваются с усилением навыков чтения, письма и арифметики.





По ее словам, в рамках национального проекта "Келешек мектептері" завершено строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест.





Кроме того, в стране решены проблемы 80 трехсменных и 31 аварийной школы. Был проведен капитальный ремонт 209 школ, современным оборудованием оснащены 1192 предметных кабинета. Также она отметила сокращение почти в два раза очередей в детские сады.





Ранее в Минпросвещения рассказали , что проблему нехватки школ в густонаселенных районах планируют решать через новые требования к застройке и реализацию нацпроекта "Комфортная школа".





Проблема дефицита ученических мест в Казахстане остается системной и на протяжении последних лет затрагивает как крупные города, так и регионы. В стране фиксируется нехватка сотен тысяч школьных мест, а значительная часть учебных заведений работает в две смены, при этом сохраняются и школы с трехсменным обучением. Ранее сообщалось, что в школах страны не хватает более 288 тысяч ученических мест.



