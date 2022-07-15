Президент поручил создать благоприятные условия для релокации бизнеса с российского рынка в Казахстан

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину создать благоприятные условия для привлечения в Казахстан иностранных компаний, уходящих с российского рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", - сказал президент.
Он отметил, что правительству было дано поручение подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.
Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет. Еще раз подчеркиваю - проекты прежде всего реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств", - подчеркнул Токаев.