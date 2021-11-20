Президент посетил Дом социальных услуг в Алматы

Фото: Akorda
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Дом социальных услуг во время визита в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Центр на сегодня остается единственным подобным социальным объектом в стране. Данную практику планируется применять и в других регионах, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент осмотрел зал обслуживания, где ознакомился с проводимой здесь работой. Учреждение оказывает малообеспеченным слоям населения услуги в различных сферах по принципу "одного окна". С учетом того, что в центр обращаются граждане, испытывающие жизненные трудности и переживающие семейные конфликты, здесь открыты кабинеты правовой и психологической помощи. Также оборудована игровая площадка для детей.
Напомним, сегодня президент также провел в алматинской резиденции встречу с представителями финансового сектора.