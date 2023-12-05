Президент поставил ряд задач перед акимом ВКО

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о результатах социально-экономического развития региона за 11 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о результатах социально-экономического развития региона за 11 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба Акорды





Согласно представленным президенту данным, ожидается, что по итогам 2023 года валовой региональный продукт Восточно-Казахстанской области составит 4,4 трлн тенге.





На сегодняшний день в общенациональный пул инвестиционных проектов от ВКО вошли 42 проекта на 1,1 трлн тенге.





В 2023 году реализуется 8 проектов на 77 млрд тенге. В агропромышленном комплексе региона будет реализовано 37 крупных проектов, сумма инвестиций в которые составит 236,4 млрд тенге.





Впервые в Казахстане внедряется глубокая переработка семян подсолнечника для производства жидкого лецитина с объемом 4 тысячи тонн в год. Создается комфортный климат для развития малого и среднего бизнеса: поддержаны проекты на 22 млрд тенге.





Президент также был проинформирован о том, что 2024 год объявлен в ВКО Годом дорог. Планируется двукратное увеличение бюджета на ремонт и строительство дорог, всего намечено отремонтировать 600 км дорог и улиц.





Во исполнение поручения президента проведены восстановительные работы на Риддерской ТЭЦ, проведен ремонт 6 котлоагрегатов. На сегодня жители Риддера обеспечены теплом.





Особое внимание на встрече было уделено вопросам создания двух новых - Маркакольского и Катонкарагайского приграничных районов.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения качества жизни населения региона и поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию Восточного Казахстана.