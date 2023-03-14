Президент принял акима ВКО

Фото: Акорда

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об основных показателях социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области за прошлый год и планах на предстоящий период, - Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об основных показателях социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области за прошлый год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.





Как доложил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, по итогам прошлого года произведено промышленной продукции на 2194,2 млрд тенге. Сумма инвестиций в основной капитал - 545,4 млрд тенге. В 2022 году в области введено в эксплуатацию 318,1 тысячи кв. метров жилья.





Для реализации в единую карту индустриализации на 2022-2028 годы регион предложил 12 проектов общей стоимостью 376 млрд тенге. Среди них строительство горно-обогатительной фабрики в Уланском районе и модернизация производства горно-обогатительного комплекса "Алтай" в районе Алтай.





По словам главы региона, особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. Увеличены посевные площади масличных культур, объем производства подсолнечного масла вырос в 1,8 раза. В Глубоковском районе запущен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тысяч тонн в год.





Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о развитии предпринимательства в ВКО. В прошлом году количество действующих субъектов предпринимательства увеличилось на 12,5% и составило 61,5 тысячи. В этом году в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства 1800 субъектов малого и среднего бизнеса получат финансовую поддержку.





Также президенту доложили о ходе строительства объектов здравоохранения и образования. В настоящее время ведется строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере. В рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Уланском районе планируется строительство поликлиники, рассчитанной на прием 140 пациентов в смену и 20 объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах. В текущем году в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрена сдача в эксплуатацию 11 школ.





По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, касающихся модернизации коммунальной инфраструктуры крупных населенных пунктов и повышения качества жизни жителей региона.