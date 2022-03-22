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Президент сыграл в настольный теннис в южной столице

21.03.2022, 15:18 15821
Президент сыграл в настольный теннис в южной столице
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - В Алматы президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый центр настольного тенниса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент ознакомился с инфраструктурой спортивного комплекса, а также сыграл в настольный теннис с юной спортсменкой, рассказали в Акорде.
 

Ультрасовременный центр рассчитан на 12 теннисных столов в соревновательном режиме и 24 стола - в тренировочном. Зал оснащен шестью автоматическими тренажерами для настольного тенниса, профессиональным аудио- и видеооборудованием, трибунами для зрителей на 328 мест", - проинформировали в пресс-службе.



Токаев посетил Дворец школьников в Алматы.

Ранее президент  принял участие в торжественном мероприятии в Алматы на площади "Астана" и поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.
 

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Госсекретарь объяснил, что означает выражение "Вторая республика" в поздравительной речи президента

22.03.2022, 11:50 4406
Госсекретарь объяснил, что означает выражение "Вторая республика" в поздравительной речи президента
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, президент использовал в своей речи новое определение - "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием и как оно соотносится с ранее заявленным концептом "Новый Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Фактически эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан - это образ будущего нашей страны в целом. И речь прежде всего идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации", - написал госсекретарь Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

 
Он подчеркнул, что это не значит, что "мы сразу после январских событий или после послания начали автоматически как бы уже жить в новом Казахстане".
 
По словам Карина, выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации.
 

Вместе с тем, после того как президент озвучил в Послании новые приоритеты политических реформ, многим стало ясно, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти. В первую очередь это касается его инициативы об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", - написал госсекретарь.

 
Он добавил, что в рамках реализации текущего послания главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры.
 

Поэтому в целом можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и о изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение "Вторая республика". Причем Вторая республика - это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан это обновление общества и нации, а Вторая республика это обновление государственной модели", - написал Ерлан Карин.

 

Президент РК выразил соболезнования председателю КНР

22.03.2022, 09:19 6076
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "China Eastern Airlines" в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу", - говорится в телеграмме

 
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР. 
 

Токаев посетил Дворец школьников в Алматы

21.03.2022, 14:45 16516
Токаев посетил Дворец школьников в Алматы
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В рамках рабочего визита в Алматы президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президента проинформировали о результатах первого этапа и планах по дальнейшей реставрации и модернизации научно-образовательного центра, а также проводимой акиматом города работе по созданию условий для досуга детей. 
 
Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой детского художественного творчества, деятельностью нового инновационного блока дворца. Глава государства осмотрел лаборатории по биологии и нейротехнологии, гидропонике, 3D-моделированию и роботостроению, а также студии анимации, звукозаписи и образовательных медиапроектов.
 
В ходе посещения глава государства пообщался со школьниками и поздравил их с праздником Наурыз. Президент вручил детям подарки, в том числе учебный телескоп последнего поколения, управляемый с мобильного устройства.
 
Касым-Жомарт Токаев также подарил Дворцу школьников автобус.
 

Токаев: мы построим новый Казахстан

21.03.2022, 11:23 18936
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии в Алматы на площади "Астана" и поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее", - сказал глава государства.


По его словам, этот день издревле олицетворяет такие ценности, как благоденствие и обновление.

Священный Наурыз - это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения. Я специально прибыл в Алматы, чтобы вместе с вами встретить этот великий праздник. Алматы - золотая колыбель нашей независимости. Именно с Алматы началось возрождение празднования Наурыза. Этот город - духовный, культурный и деловой центр Казахстана. В Алматы сосредоточены представители интеллигенции и искусства, образования, науки, бизнеса", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.

 
Президент Казахстана обратился к алматинцам. 
 

В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов. Погибли и пострадали невинные люди. Нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозой нашей государственности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отметил, что алматинцы сплотились в критический момент.
 

С вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди - строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим новую страну, новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится", - подчеркнул президент.


Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития. Он подчеркнул, масштабные реформы, представленные в нынешнем послании, направлены на глубинную модернизацию Казахстана.

Президент пожелал, чтобы сегодняшний праздник положил начало новым преобразованиям, а Казахстан оставался сильным и сплоченным государством. После приветственного выступления глава государства вместе с собравшимися посмотрел праздничный концерт.

 

Смаилов сделал замечания акимам регионов, в которых допущен рост цен на продукты

19.03.2022, 15:10 47526
Смаилов сделал замечания акимам регионов, в которых допущен рост цен на продукты
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - 19 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений главы государства и плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В разрезе регионов максимальный рост цен за предыдущую неделю допущен в Западно-Казахстанской области - на 9,5%, Актюбинской - на 8,7%, Павлодарской - на 7,1%, и Атырауской области - на 6,7%. 
 
Алихан Смаилов сделал замечания акимам ряда регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.
 

В области допущен рост цен по всем СЗПТ. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения. Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит", - заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО. 

 
Также замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю - на 32,8%, моркови - на 38,3%.
 
По словам премьер-министра, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий было выявлено 5 тысяч нарушений - фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.
 

Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась, тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в 2 раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно", - сказал Алихан Смаилов.

 
Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия в стране ведется формирование продовольственных стабфондов.
 
По состоянию на 17 марта республиканские запасы СЗТП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов, составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара и прочие продукты.
 
За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования заключены 9 договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также снижении торговой надбавки с 15 до 10%. 
 
По фактам нарушений за минувшую неделю инициированы 8 расследований.
 
По итогам совещания премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений.
 
Главам регионов поручено усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер. 
 
Кроме того, премьер-министр рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.
 

Акчулаков рассказал о мерах по борьбе с "серыми" майнерами

18.03.2022, 19:22 63991
Акчулаков рассказал о мерах по борьбе с "серыми" майнерами
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - На коллегии Минэнерго глава ведомства Болат Акчулаков сообщил, что продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга и в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатывается ряд мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра, продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга, и в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатывается ряд мер:
 
  • введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;
  • определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга;
  • мораторий на подключение мощностей для новых майнеров;
  • перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.
 
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. 
 
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". 
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 

Глава МВД доложил президенту о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий

18.03.2022, 18:46 64856
Глава МВД доложил президенту о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, а также о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно представленным президенту данным, в производстве находится 2 988 уголовных дел, с обвинительным актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. Одновременно проводится работа по изъятию из незаконного оборота похищенного оружия, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Наряду с этим глава государства был ознакомлен с мерами по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. В частности, по пересмотру системы оценки работы полиции, дебюрократизации, оптимизации процесса досудебного производства, а также по обеспечению законности и усилению защиты прав граждан.
 
Марат Ахметжанов рассказал о новых подходах к реализации антикоррупционной политики, повышении эффективности работы с кадрами, обеспечении принципа меритократии и прозрачности процессов за счет цифровизации.
 
Кроме того, Касым-Жомарта Токаева проинформировали о модернизации уголовно-исполнительной системы, улучшении правового положения и условий содержания осужденных и их ресоциализации.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, качественный переход к сервисной модели работы органов внутренних дел.
 

Акишев освобожден от должности помощника Елбасы

18.03.2022, 16:10 65916
Акишев освобожден от должности помощника Елбасы
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Данияр Акишев освобожден от должности помощника Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Акишев Данияр Талгатович освобожден от должности Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", - говорится в сообщении на сайте Елбасы.


Ранее сообщалось, что Данияр Акишев исключен из совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". 
 

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