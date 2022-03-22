Токаев: мы построим новый Казахстан

В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее", - сказал глава государства.
По его словам, этот день издревле олицетворяет такие ценности, как благоденствие и обновление.
Священный Наурыз - это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения. Я специально прибыл в Алматы, чтобы вместе с вами встретить этот великий праздник. Алматы - золотая колыбель нашей независимости. Именно с Алматы началось возрождение празднования Наурыза. Этот город - духовный, культурный и деловой центр Казахстана. В Алматы сосредоточены представители интеллигенции и искусства, образования, науки, бизнеса", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана обратился к алматинцам.
В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов. Погибли и пострадали невинные люди. Нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозой нашей государственности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что алматинцы сплотились в критический момент.
С вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди - строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим новую страну, новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития. Он подчеркнул, масштабные реформы, представленные в нынешнем послании, направлены на глубинную модернизацию Казахстана.
Президент пожелал, чтобы сегодняшний праздник положил начало новым преобразованиям, а Казахстан оставался сильным и сплоченным государством. После приветственного выступления глава государства вместе с собравшимися посмотрел праздничный концерт.