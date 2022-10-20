Президент возьмет на личный контроль реализацию мер по снижению инфляции

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Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам всех уровней обеспечить эффективную и своевременную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.
В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент напомнил, что в сентябре инфляция в стране превысила 17% и она продолжает увеличиваться. Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%.
Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует план по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенние полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью", - рассказал он.
Он отметил, что во многом рост цен на продовольствие подстегивают посредники.
Ни для кого не секрет, что, прежде чем попасть на полки магазинов, продукты проходят несколько стадий удорожания. Поэтому крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок, наладить логистику сбыта сельхозпродукции. Разговоры и поручения на эту тему были и ранее. Региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок. Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом", - высказался глава государства.