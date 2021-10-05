Президенту презентовали инвестиционные проекты Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан подписал закон "О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Японии. Как сообщает пресс-служба Акорды, президент поздравил Фумио Кишиду по случаю его избрания на пост, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время поездки в поселок Гвардейский в Жамбылской области посетил новые дома для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности и спортивно-оздоровительный комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В поселке Гвардейском глава государства ознакомился с ходом строительства жилья для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев доложил о завершении строительства трех жилых домов на 180 квартир для отечественных и зарубежных научных специалистов, сообщила пресс-служба Акорды.

Затем Касым-Жомарту Токаеву показали новые полностью меблированные квартиры, на возведение которых из республиканского бюджета было выделено 2,3 млрд тенге. Первый дом был завершен в мае. Многоквартирные дома сданы в чистовой отделке, подведены все инженерные коммуникации.

Также глава государства посетил новый спортивно-оздоровительный комплекс в Гвардейском. Объект в две смены смогут посещать 120 человек. Комплекс включает залы для волейбола, футбола, борьбы, бокса, тхэквондо и каратэ. На его строительство из республиканского бюджета был выделен 431 млн тенге в рамках программы "Дорожная карта занятости". Целью реализации проекта является привлечение местного населения к занятию физической культурой и спортом.

Глава государства пожелал юным спортсменам успехов в будущем и подарил тренажерное оборудование.