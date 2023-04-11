Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры  

Между Казахстаном и Азербайджаном сформирована солидная договорно-правовая база

Фото: Акорда

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов лидеры двух стран провели беседу в узком составе.





Затем президенты продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух государств.





Стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.





Азербайджан для нас не просто важный и надежный партнер, а братское и близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Между нашими странами налажен активный и доверительный политический диалог. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок", - подчеркнул президент.





Фото: Акорда





Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Азербайджаном сформирована солидная договорно-правовая база.





В прошлом году мы подписали декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также Комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сегодня также будет принят ряд важных документов. Более того, в рамках Вашего визита мы закрепляем учреждение Высшего Межгосударственного Совета, что несомненно придаст мощный импульс двусторонним отношениям", - заявил глава государства.









Президенты с удовлетворением констатировали существенное продвижение двух стран в торгово-экономическом взаимодействии. Объем двустороннего товарооборота вырос на 40%, достигнув полумиллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев считает, что по мере полноценного раскрытия экономического потенциала Казахстана и Азербайджана этот показатель может быть увеличен до 1 миллиарда долларов.





Глава государства обратил внимание, что особую роль в укреплении казахстанско-азербайджанских отношений играет взаимодействие в области культуры.





Хочу особо подчеркнуть договоренность о проведении декад культур двух стран. Дни культуры Казахстана состоятся уже в этом году. Сегодня мы с уважаемым президентом Азербайджана откроем улицу имени выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, приурочив это событие к столетию великого сына азербайджанского народа", - сообщил президент.





По его словам, еще одним ярким свидетельством искренней дружбы и взаимной поддержки наших стран является дар казахского народа Азербайджану - Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули.





Мне сообщили, что строительство данного объекта ведется достаточно быстрыми темпами. Думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта. Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты и обогащать сокровищницу общих духовно-культурных ценностей", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь Ильхам Алиев вновь выразил признательность Касым-Жомарта Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное традиционное гостеприимство казахского народа.





Отношения между нашими народами имеют большую историю, и эти отношения всегда были братскими. И сегодня на этом прочном фундаменте мы строим наше будущее. Все сферы сотрудничества, которые мы с Вами уже обсудили, имеют огромный потенциал. Считаю необходимым отметить, что сотрудничество в гуманитарной сфере имеет первостепенное значение. То, что будут организованы дни культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане, будет еще больше сближать наши народы, еще больше раскрывать глубокую историю и богатую культуру наших народов. Мы считаем, что именно гуманитарный трек - это та основа, на которой строятся наши межгосударственные отношения. Безусловно, есть очень много сфер, которые представляют взаимный интерес. Мы на самом деле выходим на качественно новый уровень взаимодействия и союзничества", - подчеркнул президент Азербайджана.





Лидер Азербайджана отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкой повестке двусторонних отношений и международной проблематике.





Фото: Акорда





По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали совместное заявление и протокол о создании высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.





В рамках официального визита президента Азербайджана в Астану были подписаны следующие документы:





Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики;

Меморандум о взаимопонимании между некоммерческим акционерным обществом "Фонд Отандастар" Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой;

Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ);

Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики;

Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.



