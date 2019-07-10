Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина принят Комплексный план развития города Шымкента до 2023 года, передает Kazakhstan Today.

В Комплексном плане запланирована реализация 89 мероприятий на общую сумму свыше 1,2 трлн тенге за весь период реализации, в том числе 836 млрд тенге (65%) - за счет частных инвестиций, 68 млрд тенге - ГЧП. Реализация данного документа обеспечит компактную застройку и оптимизацию территории города, эффективное использование инфраструктуры, а также создаст благоприятные и комфортные условия для населения.

Шымкент является одним из промышленных и культурных центров Казахстана", - отметил глава правительства РК и дал ряд конкретных поручений по обеспечению дальнейшего развития города.

Реализация Комплексного плана позволит создать условия для доведения годового объема инвестиций в течение пяти лет до 1 трлн тенге. Для развития инвестиционного потенциала поручено обеспечить строительство новых индустриальных зон "Жулдыз" и "Шымкент-агро", обеспечить расширение СЭЗ "Онтустик".

По направлению развития транспортной и инженерной инфраструктуры в 2020 году планируется завершение строительства нового пассажирского терминала аэропорта и реконструкция железнодорожного вокзала. Наряду с этим, будет обеспечено строительство продолжения Ташкентского проспекта и объездной автодороги А2 c развязками. Это позволит увеличить пропускную способность и транспортный потенциал города.

В свою очередь, для энергообеспечения и газоснабжения города премьер-министр РК Аскар Мамин поручил завершить строительство газораспределительной станции (АГРС-3), а также парогазовой установки мощностью 450 мегаватт за счет частных инвестиций.

Комплексный план позволит увеличить объемы строительства жилья с 500 тыс. в текущем году поэтапно до 1 млн квадратных метров в год и довести уровень обеспеченности жильем до 30 квадратных метров на одного жителя", - сообщил Аскар Мамин. К примеру, реализация только проекта "Шымкент Сити" позволит построить 1,5 млн квадратных метров жилья c готовой социальной инфраструктурой.

Для этого, по словам главы кабмина РК, необходимо продолжить развитие жилищного строительства. Акцент будет сделан на компактной застройке города, применения опыта инвесторов с международными стандартами строительства жилья.

Перспективы развития расширяются в туристской отрасли. Реконструкция городища "Цитадель" и реализация проекта строительства парка развлечений международного уровня обеспечит дополнительный приток туристов. Близость к городам Туркестан и Ташкент даст мощный импульс и синергетический эффект для строительства туристической инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

Реализация Комплексного плана развития позволит увеличить Валовый региональный продукт города Шымкент с 2 трлн тенге (в 2018 году) до 3,5 трлн тенге к 2023 году", - отметил Аскар Мамин.

В 2020 году город Шымкент определен культурной столицей СНГ. В этой связи госорганам поручено своевременно обеспечить готовность социальных и инфраструктурных объектов, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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