Программа льготного автокредитования в Казахстане спровоцировала рост цен на автомобили - АЗРК

Изучение механизма финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за недостатков программы льготного автокредитования на автомобильном рынке Казахстана выросли цены, - Из-за недостатков программы льготного автокредитования на автомобильном рынке Казахстана выросли цены, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.





В рамках проведенного анализа установлено, что рынок услуг автокредитования за период 2020, 2021 годы и 9 месяцев 2022 года является высококонцентрированным, на котором осуществляют деятельность 16 кредитных организаций. При этом 70% рыночной доли приходится на АО "Евразийский банк", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Kaspi Bank", - сообщает агентство.





По его данным, в минувшем году наблюдался рост объемов автокредитов у АО "Евразийский банк" и АО "Банк ЦентрКредит" за счет участия в программе льготного автокредитования (предел ГЭСВ - 7,5%).





Наибольший объем выданных автокредитов вне льготной программы принадлежит АО "Kaspi Bank", занятому автокредитованием на вторичном рынке, в том числе посредством цифровой платформы "Колеса".





В коммерческом сегменте отмечаются высокие процентные ставки - 33% (предел ГЭСВ - 40%), риски навязывания кредитной и страховой организации.





Изучение механизма финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе", - подчеркнули в АЗРК.





Там напомнили, что весь объем финансирования (100 млрд тенге) был разделен автопроизводителями между собой. Далее с целью администрирования такого распределения Фонд развития промышленного развития, распределив указанный объем между 4 банками второго уровня, установил каждому из них лимиты финансирования (пределы суммы займов) для каждого производителя.





В АЗРК отметили, что финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили.





Напомним, прием заявок по программе льготного автокредитования стартовал в Казахстане 6 февраля 2023 года в 10.00. За первые же 18 секунд 761 казахстанец зарегистрировал льготные заявки. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек.





В пресс-службе Фонда развития промышленности РК отметили, что при этом сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной. В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок, объяснили в фонде. Тогда в пресс-службе пообещали, что следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее - на ежемесячной основе.





Однако позже заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил в кулуарах сената, что правительство выполнило свою часть работы по автокредитованию и продлевать финансирование программы не планирует.





В мае в программу автокредитования было решено внести изменения , в частности вернуть первоначальный взнос.





Также в МИИР решили переориентировать программу ​​на обновление автобусного парка. Данное решение объяснил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов.





По его словам, перед министерством стояла задача обеспечить наибольший эффект от выделенных денег.





Деньги есть, но их мало. Их на всех не хватит. Наша задача была максимально от нее донести пользу. Пользой в данном случае является то, что надо обеспечить качественными автобусами эти 9,2 миллиона человек, которые ежедневно ими пользуются", - объяснил вице-министр.