Прокладку линии связи и электрокабеля по дну Каспия обсудил Токаев с главой МИД Азербайджана

Представители обеих стран смогут находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан утвердил соглашение с Сьерра-Леоне, согласно которому владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от визовых требований.





Документ был подписан в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года, а постановление вступает в силу со дня подписания. Теперь представители обеих стран смогут свободно въезжать, следовать транзитом и находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода.





Соглашение также распространяется на дипломатов, консульских сотрудников и их семьи, позволяя им пребывать в стране в течение всего срока аккредитации. При этом дипломатический или служебный паспорт должен оставаться действительным минимум шесть месяцев с момента въезда.