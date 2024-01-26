Пропавшие без вести: в Казахстане разыскивают более 10 тысяч человек

Токаев также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса

Фото: Акорда

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщает пресс-служба - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщает пресс-служба Акорды





Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы группы компаний "Казахтелеком" в 2023 году и ознакомился с планами на предстоящий период.





Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года. Как сообщил Куанышбек Есекеев, разработан план по строительству более 7 тысяч базовых станций. По его словам, компания первой и пока единственной на пространстве СНГ внедрила технологию 5G в промышленную эксплуатацию.





Глава государства также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса. В этом году 63 тысячи абонентов компании планируют перевести с устаревших медных линий на современные оптические, 50 тысячам клиентов будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.





Помимо этого, президенту доложили о ходе работ над проектом по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Этот проект даст возможность увеличить транзит международного трафика по нашей территории, превратив Казахстан в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене.



