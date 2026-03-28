Прошло время "мажориков": депутат заявил о необходимости масштабной чистки в структурах МВД

Фото: polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах правительства прокомментировал смертельную аварию на проспекте Аль-Фараби в Алматы и заявил о необходимости масштабной чистки в структурах Министерства внутренних дел, передает корреспондент агентства.





Я сам лично живу в Алматы, на улице Аль-Фараби. Я сам вижу постоянно, каждый день "летают" на спорткарах, на элитном автомобиле. Мы не видим, что их штрафуют, кого-то увольняют, кого-то привлекают к ответственности. Поэтому нужна масштабная чистка органов внутренних дел", - считает депутат.





По словам мажилисмена, зачистки в органах внутренних дел нужно проводить по всей стране.





Такие мажорики - дети высокопоставленных чиновников, высокопоставленных должностных лиц, дети крупных бизнесменов, которых крышуют должностные лица в департаментах внутренних дел, это не только в Алматы, но и в других регионах, это в каждом регионе (...) Прошло время вот этих вот мажориков 90-х годов. Поэтому, я думаю, в принципе, мы - депутатский корпус - готовы сейчас же обратиться к президенту по данному вопросу о том, чтобы жестко поставили вопрос перед министром внутренних дел касательно наведения порядка в системе дорожного движения", - добавил Бакытжан Базарбек.





Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.





Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.





В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.





После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.



