27.03.2026, 13:00
Прошло время "мажориков": депутат заявил о необходимости масштабной чистки в структурах МВД
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах правительства прокомментировал смертельную аварию на проспекте Аль-Фараби в Алматы и заявил о необходимости масштабной чистки в структурах Министерства внутренних дел, передает корреспондент агентства.
Я сам лично живу в Алматы, на улице Аль-Фараби. Я сам вижу постоянно, каждый день "летают" на спорткарах, на элитном автомобиле. Мы не видим, что их штрафуют, кого-то увольняют, кого-то привлекают к ответственности. Поэтому нужна масштабная чистка органов внутренних дел", - считает депутат.
По словам мажилисмена, зачистки в органах внутренних дел нужно проводить по всей стране.
Такие мажорики - дети высокопоставленных чиновников, высокопоставленных должностных лиц, дети крупных бизнесменов, которых крышуют должностные лица в департаментах внутренних дел, это не только в Алматы, но и в других регионах, это в каждом регионе (...) Прошло время вот этих вот мажориков 90-х годов. Поэтому, я думаю, в принципе, мы - депутатский корпус - готовы сейчас же обратиться к президенту по данному вопросу о том, чтобы жестко поставили вопрос перед министром внутренних дел касательно наведения порядка в системе дорожного движения", - добавил Бакытжан Базарбек.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Позже в Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП.
новости по теме
27.03.2026, 19:31
Египет исключен из списка не рекомендуемых для посещения стран - МИД РК
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщили об исключении Арабской Республики Египет из списка стран, поездки в которые не рекомендуются, передает корреспондент агентства.
Данное решение принято с учетом текущей обстановки, а также условий функционирования гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны в этой стране. Вместе с тем в связи с сохраняющейся напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, а также периодическим закрытием воздушного пространства рядом государств региона по-прежнему действуют рекомендации МИД Казахстана о воздержании от любого вида поездок до полной нормализации ситуации в следующие страны: Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирия", - говорится в сообщении.
Граждан Республики Казахстан, находящихся в регионе, вновь призвали соблюдать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, строго следовать указаниям местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища (укрытия) при возникновении ракетной угрозы, а также поддерживать постоянную связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками.
27.03.2026, 17:59
Депутат мажилиса Айгуль Куспан возглавила комиссию ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
В мажилисе Куспан возглавляет профильный комитет по международным делам, обороне и безопасности
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан единогласно избрана на пост председателя постоянной комиссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по политическим вопросам и международному сотрудничеству, сообщает Telegram-канал ПА ОДКБ.
Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания ПА ОДКБ 27 марта. Кандидатура казахстанского парламентария была поддержана представителями всех государств - членов организации.
В мажилисе Айгуль Куспан возглавляет профильный комитет по международным делам, обороне и безопасности.
Отмечается, что постоянная комиссия ПА ОДКБ, которую теперь возглавит Айгуль Куспан, играет ключевую роль в координации внешнеполитической деятельности парламентов государств - членов организации. В компетенцию комиссии входят вопросы укрепления региональной и глобальной безопасности, развитие межпарламентского диалога с другими международными организациями, а также выработка солидарных подходов к актуальным геополитическим вызовам.
27.03.2026, 16:40
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Рим. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра иностранных дел РК Ержаном Ашикбаевым провела ряд встреч в Риме и Ватикане, где обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере водной безопасности, сельского хозяйства и межрелигиозного диалога, сообщает МИД РК.
Казахстанская делегация приняла участие в 43-й встрече механизма "ООН - водные ресурсы", прошедшей в штаб-квартире Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в Риме. В ходе мероприятия была представлена инициатива по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, предложенная президентом Казахстана, а также планы по проведению регионального экологического саммита в Астане.
В рамках визита Ашикбаев также встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках платформы С5+1 и межправительственной рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству.
Кроме того, состоялись переговоры с руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного фонда сельскохозяйственного развития. Обсуждены вопросы модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования водных ресурсов.
Также в Ватикане прошла встреча с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Кувакадом. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии межрелигиозного сотрудничества и взаимодействии в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, очередное заседание секретариата которого пройдет в октябре 2026 года в Астане.
По случаю Наурыза посольство Казахстана в Швейцарской Конфедерации совместно с казахско-швейцарской ассоциацией "Бірлік" организовало праздничное мероприятие, объединившее представителей казахской диаспоры и соотечественников, проживающих в различных кантонах Швейцарии. Посол Кайрат Саржанов отметил значение Наурыза как символа обновления, единства и созидания, отражающего ценности согласия, преемственности и устойчивого развития общества. Было также подчеркнуто, что за рубежом сохранение культурной идентичности, уважение к национальным традициям и родному языку продолжают оставаться объединяющим фактором для соотечественников.
Между тем в Измире состоялся международный весенний фестиваль Bahar, приуроченный к празднованию тюркского нового года Наурыз. Мероприятие было организовано мэрией города Измира совместно с генеральным консульством Республики Казахстан. В фестивале приняли участие студенты и жители Измира из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Фестиваль стал значимой площадкой для продвижения культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления связей между представителями тюркских народов.
В Ханое состоялся культурный фестиваль, посвященный празднику весеннего обновления Наурыз. Мероприятие было организовано посольством Республики Казахстан и посольством Азербайджанской Республики совместно с Ханойским колледжем торговли и туризма. Фестиваль в Ханое стал площадкой для демонстрации богатого культурного наследия Казахстана и Азербайджана. В рамках мероприятия были представлены национальные музыкальные и танцевальные выступления, традиционные блюда, а также национальные игры и интерактивные культурные программы.
На набережной реки Ханган при организации International World in Korea и Ассоциации студентов Центральной Азии отметили праздник Наурыз. В мероприятии приняли участие граждане Казахстана и стран Центральной Азии, активисты, соотечественники и студенты, а также представители корейской культуры и общественных кругов.
Также празднование весеннего праздника Наурыз, символа обновления, единства и процветания, состоялось в Лондоне на площадке Европейского банка реконструкции и развития. Казахстан представил масштабную культурно-информационную программу, вызвавшую живой интерес со стороны международного делового сообщества и сотрудников банка.
Помимо этого, в Вене при поддержке посольства Казахстана в Австрии состоялось торжественное празднование Наурыза - праздника весны, обновления и согласия. Праздничное мероприятие объединило соотечественников и казахскую диаспору, представителей дипломатического корпуса, а также международных организаций, интересующихся богатым наследием казахской культуры празднования Наурыза.
На западном побережье Норвегии, в городах Ставангер и Берген, состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднику Наурыз. В рамках программы гостям были представлены элементы казахской культуры и традиций, национальная кухня, включая традиционное блюдо наурыз коже, а также информация о Казахстане, его истории и значении праздника Наурыз. Мероприятия вызвали интерес как у представителей казахской диаспоры, так и среди местных жителей.
Посольство Республики Казахстан в Хорватии совместно с почетными консульствами организовало ознакомительно-познавательные фотовыставки "Что вы знаете о стране Великой степи?" в крупнейших туристических городах страны - Сплит, Дубровник и Опатия. В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Наурыз, на главных улицах и в общественных пространствах городов были размещены тематические демонстрационные плакаты с информацией о Казахстане. Инициатива направлена на укрепление культурных и гуманитарных связей между нашими странами, а также развитие двустороннего сотрудничества.
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Чешской Республики Петр Мацинка принял посла Казахстана Кайрата Абдрахманова, обсудив двусторонние отношения, подготовку предстоящих визитов, региональную и международную повестку, а также политические реформы в Казахстане, включая новую Конституцию. Стороны отметили стабильность в стране, позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, потенциал для совместных проектов и взаимодействие в международных организациях, подтвердив готовность поддерживать активный политический диалог на высшем уровне.
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров принял участие в бизнес-форуме "Kazakhstan-India Pharma Business Meeting", посвященном развитию казахстанско-индийского сотрудничества в фармацевтической отрасли. Форум собрал ведущие фармацевтические компании обеих стран, обсудили инвестиционные проекты, включая строительство завода MSN Group в Алматинской области, а также возможности локализации производства лекарств и медицинского оборудования в Казахстане. Участники подчеркнули важность укрепления экономических и образовательных связей, включая обучение индийских студентов в медицинских вузах страны.
27.03.2026, 12:34
Токаев наградил альпиниста Ерванда Ильинского званием "Қазақстанның Еңбек Ері"
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил легендарного альпиниста Ерванда Ильинского высшей степенью отличия - званием "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает Акорда.
Во многом благодаря Вашим колоссальным усилиям и высочайшему профессионализму небесно-голубой флаг Республики Казахстан гордо реял на самых, казалось бы, неприступных пиках планеты. Как опытнейший высотник, покоритель мировых вершин, победитель многих международных турниров, Вы снискали всемирную известность, совершили восхождение на Эверест и стали первым представителем Казахстана, вошедшим в престижный клуб "Семь вершин". Вы по праву пользуетесь признанием и уважением как основатель казахстанской школы альпинизма", - сказал президент.
Также глава государства высоко оценил человеческие качества Ерванда Тихоновича и его искреннюю заботу о людях, особенно об альпинистах.
Крылатыми среди альпинистов стали Ваши слова о том, что "самое высокое спортивное достижение не стоит человеческой жизни". Вы также однажды точно заметили, что "альпинизм - это шахматы, где человек играет с природой". Известно, что при восхождении к вершине К2 (Чогори) Ваша команда попала в сильный горный шторм. Вы тогда решили спуститься вниз, несмотря на то что до цели было рукой подать, буквально несколько сотен метров. Такое непростое решение о многом говорит, прежде всего, о Вашей мудрости, благородстве души. Вы никогда не допускали "головокружения от побед", настаивая на осторожности при прохождении даже простых и уже проторенных маршрутов. Такой высокопрофессиональный подход к делу стал Вашей визитной карточкой как великого альпиниста, спортсмена и наставника", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, президент с теплотой отозвался о колоссальной работе Ерванда Ильинского по популяризации альпинизма в стране.
Молодежь должна видеть, что упорный и продуктивный труд всегда достойно оценивается и вознаграждается, но и четко понимать, что не бывает успеха без усилий. Упорство и труд все перетрут. Неважно, спорт это или бизнес, учеба в школе или научные изыскания, труд в поле или на заводе, "чемпионами в жизни" неизменно становятся только те, кто по-настоящему увлечен своим делом и твердо идет к поставленной цели. Такие граждане, как уважаемый Ерванд Тихонович Ильинский, - это оплот нашего общества, наглядный пример мужества, стойкости и трудолюбия. Поэтому мною принято решение наградить Вас за выдающиеся достижения в альпинизме, большой вклад в развитие спорта и активное участие в общественной деятельности высшей степенью отличия - званием "Қазақстанның Еңбек Ері". С огромным удовольствием вручу эту заслуженную награду. Ерванд Тихонович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! Я знаю, что среди альпинистов есть очень популярное выражение: "Берегите себя!" Поэтому это выражение я адресую Вам сегодня и Вашим товарищам-ученикам, которые сопровождают Вас", - сказал президент.
В свою очередь Ерванд Ильинский поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку его деятельности и особое внимание к отечественному альпинизму.
Понимаю это как признание нашим государством тех достижений, которые совершило альпинистское сообщество Казахстана. Действительно, у нас есть такие достижения, которые признают иностранные альпинисты. Мне приятно это видеть", - отметил наставник национальной сборной по альпинизму.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Ерванду Ильинскому.
27.03.2026, 12:21
В Костанайской области аудиторы выявили финнарушения на 51 млрд тенге
Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административного производства
Костанай. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области аудиторы выявили финансовые нарушения на 51 млрд тенге, сообщает Высшая аудиторская палата Республики Казахстан.
По итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 50 млрд тенге. Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административного производства", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, установлено, что при исполнении бюджета допущен факт привлечения заимствований в объеме 30 млрд тенге при наличии 19 млрд тенге неиспользованных свободных остатков.
Это указывает на несогласованность между планированием расходов и долговой нагрузкой", - пояснили в ВАП.
Кроме того, сохраняется низкая динамика притока прямых иностранных инвестиций. По информации палаты, 6 из 8 инвестпроектов стоимостью 188 млрд тенге, которые планировалось запустить в 2025 году, не введены в эксплуатацию.
Также отмечаются недостатки при исполнении программы развития области. В 2022-2024 годах из плана мероприятий по ее реализации ежегодно исключалось от 12 до 164 бюджетных инвестиционных проектов.
В ходе реализации ряда инфраструктурных проектов допущены системные нарушения, связанные с некачественной разработкой проектно-сметной документации. В результате некоторые объекты либо не могут быть введены в эксплуатацию, либо требуют корректировок уже на стадии строительства. Несмотря на господдержку 352 субъектов предпринимательства на сумму 11 млрд тенге, 179 из них прекратили деятельность, а еще 168 не выполнили обязательства по созданию рабочих мест. Это говорит о недостаточном уровне мониторинга и оценки эффективности оказываемых мер", заявили в пресс-службе.
Помимо этого, зафиксированы признаки скрытого субсидирования финансово устойчивого частного бизнеса, что нарушает принципы конкуренции и снижает эффективность СПК. По мнению аудиторов, в регионе отсутствует должный контроль за качеством выполнения дорожно-строительных работ.
В ходе осмотра на 12 объектах выявлены различные дефекты: просадки и места разрушения асфальтобетонного покрытия. В том числе там, где ранее уже были выполнены работы. Агропромышленный комплекс остается ключевой отраслью региона. Однако, несмотря на ежегодное выделение господдержки, ее развитие характеризуется нестабильностью. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства с 2022 года показывает снижение, поголовье животных сократилось, а количество ликвидированных сельхозпредприятий выросло", - рассказали в ведомстве.
Также в области госзакупок установлены нарушения на 12 млрд тенге. Кроме того, по проектам строительства врачебных амбулаторий завышение стоимости медицинского оборудования составило порядка 200 млн тенге.
При этом отдельные позиции фактически приобретались в 18-46 раз дешевле, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией. Цены на отдельные виды оборудования формировались на основании прайс-листов компании, признанной банкротом", - добавили в пресс-службе.
Ранее финансовые нарушения на более чем 203 млрд тенге выявили аудиторы в Алматы.
26.03.2026, 20:09
В Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел РК Ержан Саденов прокомментировал резонансное ДТП в Алматы, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент агентства.
Как ранее сообщалось, возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого водителя с санкции суда применен арест. Он понесет наказание по всей строгости закона. По моему поручению в Алматы направлены сотрудники департамента собственной безопасности, комитета административной полиции и департамента по работе с личным составом. Проводится всесторонняя проверка. Одновременно возбуждены уголовные дела по доводам о возможных нарушениях. Ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей. Подчеркиваю, будет дана правовая оценка всем. Никто не уйдет от ответственности. Закон един для всех", - написал глава МВД на своей странице в Фейсбуке.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
26.03.2026, 19:20
Казахстан ратифицировал соглашения ЕАЭС о происхождении товаров и техрегулировании
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов о ратификации международных соглашений, направленных на развитие экономической интеграции и сотрудничества в сфере безопасности, сообщает Акорда.
"Главой государства подписан закон РК "О ратификации соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, документ направлен на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и обеспечивает единый порядок контроля. Реализация соглашения позволит контролировать вывоз казахстанских товаров с территорий других стран Союза в отношении продукции, на которую Казахстаном введены запреты и ограничения для предотвращения использования серых схем реэкспорта.
Также президентом ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС.
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств".
Ранее в мажилисе сообщили, что документ направлен на создание совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств-членов и государств-наблюдателей, а также других стран. К основным функциям механизма гражданской защиты относятся: реагирование на ЧС, спасение жизни и имущества, оказание медицинской помощи, обеспечение экстренной связи, мониторинг и анализ рисков, предоставление укрытия, оказание гуманитарной помощи во время катастроф и ЧС, а также предупреждение и обеспечение готовности к ним.
26.03.2026, 09:22
Казахстанцы смогут быстрее оформлять паспорта за рубежом
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана подготовило проект приказа "О внесении изменений в приказ министра иностранных дел Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 11-1-4/149 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей".
Целью проекта приказа является сокращение сроков предоставления госуслуги по изготовлению паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей.
Проект разработан в целях сокращения сроков оказания государственной услуги с 90 до 40 рабочих дней, а также приведения в соответствие с действующим законодательством РК, вносятся поправки редакционного характера, исключающие устарелые нормы и ссылки, в том числе в связи с изменениями закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" и Цифрового Кодекса", - говорится в описании к документу.
Ранее сообщалось об изменении правил документирования граждан РК за границей.
