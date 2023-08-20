Просроченные лекарства и нарушение пожарной безопасности: в Акмолинской области проверили интернаты
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Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд грубейших нарушений законности выявила прокуратура Акмолинской области в ходе проверки деятельности учреждений, оказывающих медико-социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В КГУ "Специальный комплекс "Детский сад - школа - интернат села Урюпинка, Аккольский район" установлено, что в гаражном помещении в транспортном средстве "Газель" хранились продукты питания и туша МРС, при этом происхождение туши директор учреждения пояснить не смогла. В подвальном помещении овощная продукция хранилась в небрежном состоянии, которая начала разлагаться", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, рыбная и молочная продукция хранились совместно, яйца, сливочное масло, сыр, колбасные изделия хранились в неработающем холодильнике.
Также сообщается, что учреждением за счет средств благотворительной помощи закуплены 3 водонагревателя на 164 тысячи тенге, альпинистские веревки на 100 тысяч тенге и 14 швабр из микрофибры на сумму 54 тысячи тенге, тогда как следовало все это закупить за счет бюджетных средств.
В ходе проверки КГУ "Областной дом юношества "Жастар" города Степногорска" выявлено, что комнаты 9-го этажа протекают при дождливой погоде, при этом не предприняты меры для обесточивания шахты лифта, так как лифтовая шахта является пожароопасным объектом, что показал недавний пожар в ЖК "Аккент" в Алматы, причиной которого послужило замыкание электричества в лифте", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в нарушение закона "О правах ребенка" в КГУ проживают совершеннолетние воспитанники, имеющие психоневрологические заболевания.
КГУ не уведомляло управление образования о необходимости снятия с баланса автобуса ПАЗ 32054, который с 2019 года находится в нерабочем состоянии, при этом услуги стоянки автомобиля ежегодно оплачивались", - добавили в пресс-службе.
Также выявлено хранение трех видов просроченных лекарственных средств.
Проверкой КГУ "Специализированный Щучинский дом ребенка" установлены факты табелирования работников в период пребывания ими за пределами РК, обнаружены и изъяты 36 лекарственных средств "Цефекон" с истекшим сроком хранения", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, во всех проверяемых объектах нарушены правила пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и законодательства об обеспечении единства измерений.
В настоящее время проверка продолжается", - добавили в пресс-службе.
Напомним, проверки проходят во всех детских лагерях страны. Они были инициированы после нашумевшего видео из детского лагеря в Алматы, в котором родители обнаружили действующую сауну с полураздетыми мужчинами.
Сауну в детском лагере обнаружили также в ходе проверки в Костанайской области. Кроме того, в детских лагерях обнаружены просроченные лекарства и продукты питания.
Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих. Выяснилось, что из 22 учреждений 8 работали без разрешений и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм. В спальных корпусах не проводился капитальный ремонт. В 4-местных комнатах размещали по 8 и более человек. Директор одного из лагерей находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
А в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.