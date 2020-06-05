Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Проверки предприятий, находящихся на карантине, будут приостановлены, передает Kazakhstan Today.

С момента окончания режима чрезвычайного положения налоговые и таможенные проверки возобновляются с учетом режима работы субъектов предпринимательства.

В случае ухода сотрудников проверяемого предприятия на карантин субъекту предпринимательства вручается требование о предоставлении документов с приостановлением проверки до возобновления деятельности и появления возможности предоставления документов к проверке", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

По информации ведомства, на сегодняшний день в производстве находится 1403 налоговых и 382 таможенных проверок.

Вместе с тем в целях сокращения прямых контактов с управлением внешнеэкономической деятельности большинство не назначенных выездных таможенных проверок будут переведены на дистанционный формат путем назначения камеральных таможенных проверок без посещения субъектов предпринимательства (более 60 проверок).

Также необходимо отметить, что в целях поддержки бизнеса, КГД отказался от формирования графика проведения налоговых проверок на второе полугодие 2020 года, а это порядка 700 проверок.

Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям", - добавили в комитете.

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