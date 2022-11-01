Пункт пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют до конца 2024 года

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бейбут Атамкулов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, - Бейбут Атамкулов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба Акорды.

Бейбут Атамкулов родился 19 мая 1964 года в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области.

В 1986 году окончил в Алма-Ате металлургический факультет Казахского политехнического института имени Ленина по специальности "инженер-металлург".

Трудовой стаж:

В 1986-1991 годы - плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода;

В 1991-1993 годы - директор ВТФ "Черметэкспорт", РВО "Казметаллэкспорт";

В 1993-1996 годы - первый заместитель генерального директора ГВК "Казахстан Сауда" Министерства внешнеэкономических связей РК;

С 1996 года - первый заместитель генерального директора ГАО "Карагандинский металлургический комбинат";

В 1996-2002 годы - президент компании "Рахат МеталС";

В 2002-2006 годы - президент, председатель совета директоров ГК "Рахат";

С 2006 года - советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;

В 2006-2007 годы - советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;

В 2007 - 2008 годы - советник-посланник посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;

В 2008-2010 годы - генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ);

С 05.2010 по 09.2012 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Малайзии;

С 11.2010 по 07.2012 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству;

С 10.2012 по 06.08.2014 года - ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

С 13.08.2014 по 08.2015 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С 08.08.2015 по 10.2016 года - аким Южно-Казахстанской области;

С 07.10.2016 по 26.12.2018 года - министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

С 26.12.2018 года, переназначен с 25.02.2019 - 09.2019 года - министр иностранных дел Республики Казахстан;

С 18.09.2019 года, переназначен с 18.01.2021 -11.01.2021 года - министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Также указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.