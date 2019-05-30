Путин разъяснил принцип зачисления стажа при начислении пенсий в странах ЕАЭС

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - При начислении пенсии гражданам стран-участниц ЕАЭС будет учитываться стаж за весь период трудовой деятельности на территории союза. Об этом сегодня на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане сообщил президент России Владимир Путин, передает Kazakhstan Today.

Сейчас готовится соглашение , которое даст возможность при начислении пенсии гражданам ЕАЭС учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Думаю, что для конкретного гражданина, человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас и для этого человека будешь не важно, где конкретно он работал", - цитирует Путина Kazpravda.kz .

По словам президента РФ, главное, чтобы у человека были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж.

Владимир Путин также отметил, что вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан стран ЕАЭС.

Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета . Оно приурочено к двум юбилейным датам - 25-летию идеи Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев - в качестве почетных гостей.

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