Назарбаев призвал наладить сотрудничество между ЕАЭС, Евросоюзом, ШОС и АСЕАН

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - После заседания в узком составе Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Первый Президент Казахстана выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за инициативу по присвоению звания Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета и всем членам ВЕЭС за поддержку данного предложения, сообщает пресс-служба Елбасы.

Нурсултан Назарбаев остановился на истории становления Евразийского экономического союза, отметив ключевые результаты развития интеграционного объединения. Елбасы подчеркнул, что ЕАЭС служит жизненно важным торгово-экономическим объединением для огромной части Земли, население которой составляет 184 миллиона человек.

Мы создали уникальный экономический союз, объединив потенциалы пяти стран. Наши бизнес-сообщества активно работают друг с другом, используя возможности ЕАЭС. Только в Казахстане количество совместных предприятий со странами союза увеличилось до 11 тысяч", - сказал Назарбаев.

Отметив наличие интереса к деятельности Союза со стороны порядка 40 стран мира, он указал на ряд имеющихся неурегулированных вопросов по обеспечению равного доступа к рынкам государств-членов ЕАЭС.

Промышленная кооперация, которая могла бы обеспечить оптимальную реализацию общего научно-производственного потенциала наших стран, пока не стала ядром интеграции. После периода относительно быстрого развития Союз вступает в более сложный и медленный этап эволюции", - подчеркнул Первый Президент Казахстана.

В связи со сложившейся ситуацией в мире, региональными тенденциями Нурсултан Назарбаев предложил новое видение дальнейшего развития интеграционных процессов в Евразии.

Необходимо расширение стратегических контуров ЕАЭС и усиление идеи интеграции. Нам нужно наладить полноценное экономическое сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН. Смысл евразийского экономического пространства не в том, чтобы закрыться, а чтобы сделать его более открытым в глобальном взаимодействии", - отметил Назарбаев.

Он подчеркнул необходимость форсирования работы по проработке и реализации крупных совместных инфраструктурных проектов.

Китайская инициатива " Один пояс, один путь " должна восприниматься как неотъемлемое продолжение потенциала ЕАЭС в части инфраструктуры и логистики. Ее реализация даст колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей объединения", - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на важность осуществления "умной интеграции", направленной на развитие внутреннего производства стран-участниц.

Нужны новые стратегии по завоеванию рынков в условиях торговых войн. Например, из-за взаимных санкций США и Китая возникает определенный разрыв в производственных цепочках. Почему бы нам не заполнить освобождающиеся ниши своими товарами? Мы можем извлечь из этого выгоду. Предлагаю разработать Дорожную карту до 2025 года с учетом этой и других инициатив", - сказал Елбасы.

В завершение Почетный Председатель ВЕЭС подчеркнул важность обеспечения планомерного развития интеграционного объединения во благо народов всех стран.

Ключевым приоритетом в деятельности наших институтов должна оставаться приверженность экономическим целям и намерение реализовывать задачи исключительно через призму экономической составляющей. Желаю всем нам сегодня плодотворного обсуждения", - заключил Елбасы.

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