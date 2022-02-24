В АО "НК "QazaqGaz" произошли изменения в составе совета директоров

Фото: пресс-служба МИД РК

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве иностранных дел Казахстана для представителей аккредитованного в стране зарубежного дипломатического корпуса провели совместный брифинг о ходе расследования январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своём выступлении заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев и заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунаев подробно информировали участников брифинга о принимаемых мерах для обеспечения объективного расследования уголовных дел и соблюдения прав задержанных граждан, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе брифинга были показаны документальные кадры январских событий.

Внимание дипломатов было акцентировано на хронологии событий и их необычной гибридной форме, когда мирный митинг использовали для попытки захвата власти с привлечением криминальных кругов, экстремистов и террористов. Представлена актуальная статистика по расследуемым уголовным делам.

Особое внимание было уделено мерам, принимаемым для защиты законных прав и свобод задержанных граждан в ходе следственных действий. Все сообщения о возможных нарушениях прав человека, в том числе размещаемые в СМИ, проверяются органами прокуратуры.

Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки", - подчеркнул Дембаев.

Отмечено тесное взаимодействие в данном вопросе с уполномоченным по правам человека РК Эльвирой Азимовой, участниками Национального превентивного механизма по предупреждению пыток, Национального совета общественного доверия. Указано, что "они имеют полный доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и неоказания медицинской помощи".

В завершение мероприятия представители Генпрокуратуры и МВД ответили на вопросы участников брифинга. Иностранные дипломаты поблагодарили за возможность получить содержательную информацию о следственных мероприятиях и высказались в поддержку мер, направленных на проведение объективного расследования январских событий.