В АО "НК "QazaqGaz" произошли изменения в составе совета директоров

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - В соответствии с решением правления АО "Самрук-Казына" от 18 февраля 2022 года изменен состав совета директоров АО "НК "QazaqGaz", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данным решением досрочно прекращены полномочия Адильбека Джаксыбекова, Кайрата Шарипбаева и М?лік С?улебай, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Избраны членами совета директоров АО "НК "QazaqGaz", представителями интересов АО "Самрук-Казына" Ернат Бердигулов и Николай Казутин.
Ернат Бердигулов избран председателем совета директоров АО "НК "QazaqGaz".
С учетом внесенных изменений совет директоров АО "НК "QazaqGaz" состоит из четырех человек: Бердигулов Е.К., Казутин Н.Ю., Нургазиев А.А., Жаманбалин С.Ж.
22 февраля решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по согласованию с правлением АО "Самрук-Казына" исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz" назначен Санжар Жаркешов.