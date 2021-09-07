Рабочая группа по реформированию правоохранительной системы начинает реализацию послания президента

НУР-СУЛАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В рамках заседания Рабочей группы по реформированию правоохранительной системы обсуждены механизмы реализации поручений главы государства, озвученных в послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан - руководитель рабочей группы Асет Исекешев обозначил необходимость продолжения стратегического курса на последовательную модернизацию правоохранительной деятельности, сообщила пресс-служба Акорды.

Одной из главных задач определена защита прав человека. В этом контексте упомянуты позитивные изменения, произошедшие вследствие внедрения трехзвенной модели уголовного процесса, а также обозначены направления реформы правоохранительной системы на среднесрочный период. Наряду с этим поставлены конкретные задачи практического характера, которые необходимо решить в ближайшее время", - отметил Асет Исекешев.

По информации пресс-службы, особое внимание правоохранительным органам предстоит уделить борьбе с незаконным оборотом наркотиков и мошенничествами, предотвращению посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Отдельно рассмотрены вопросы гармонизации уголовного законодательства с положениями II Факультативного протокола к Международном пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Кроме того, прорабатываются дальнейшие шаги по приведению отечественной модели уголовного процесса в соответствие с лучшими международными стандартами.

В частности, выработаны законодательные поправки, направленные на повышение качества подготовки обвинительных актов. Также продолжается работа по реализации поручения о внедрении сервисной модели работы полиции.

Представители правоохранительных органов доложили о мерах, которые ими планируется принять по обозначенным в послании направлениям.

По итогам обсуждения руководитель рабочей группы дал четкие поручения профильным ведомствам, определяющие порядок реализации поручений главы государства.

В завершение заседания Секретарь Совета безопасности призвал представителей общественности принять активное участие в проводимой работе. Исполнение поручений будет контролироваться аппаратом Совета безопасности.

В заседании приняли участие руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел, представители общественности и ведущие правоведы, в том числе Каирбек Сулейменов, Игорь Рогов, Ергали Мерзадинов, Марат Когамов, Исидор Борчашвили, Талгат Нарикбаев и другие.

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