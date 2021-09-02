Токаев: Кто сомневается в курсе главы государства и уклоняется от выполнения поручений, должны уйти с занимаемых постов

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента обнародовал послание народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны". В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость эффективной работы госаппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Госаппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей", – заявил президент.

Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности систем здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

Обращаясь к народу Казахстана, президент назвал 30-летие Независимости самой высшей ценностью нашего государства.

Благодаря мудрой политике Первого Президента – Елбасы Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить новое государство – это наше главное достижение. Мы укрепили дух нации, заложив прочный фундамент для развития. Стали влиятельным членом мирового сообщества, благодаря стабильности в обществе вышли на путь устойчивого прогресса. Мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это не пустые лозунги и не громкие слова. Самое важное, чтобы каждый гражданин ощущал плоды Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в своем будущем. На это нацелены все наши начинания", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Обозначив основные приоритеты послания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благополучие всех казахстанцев - его главная цель на посту президента Казахстана.

Для достижения данной цели глава государства выдвинул пять ключевых инициатив.

Во-вторых, президент заявил о необходимости повышения фонда оплаты труда, который за последние 10 лет отстал от прибыли владельцев предприятий почти на 60%. В данном контексте правительству поручено разработать "мягкие" меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников. Для работодателей, повышающих заработные платы сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к господдержке.

Третья инициатива направлена на снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Глава государства предложил внедрить для микро- и малого предпринимательства единый платеж из фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%. Это простимулирует бизнес "вывести из тени" тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования.

В-четвертых, Касым-Жомарт Токаев поручил с 2022 по 2025 годы ежегодно повышать на 20% заработную плату ряда категорий сотрудников бюджетной сферы (работников учреждений культуры, архивов, библиотек и т.д.). Эффект от реализации данной инициативы ощутят на себе около 600 тысяч наших соотечественников.

Обращаясь к присутствовавшим на заседании депутатам, глава государства особо отметил важность качественной подготовки принимаемых законопроектов. Он считает, что парламентарии всегда должны проявлять настойчивость в защите интересов народа, каждое их решение должно приниматься с учетом потребностей граждан и возможностей государства, сообщает пресс-служба Акорды.

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