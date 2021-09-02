Часть пенсионных накоплений разрешат переводить в "Отбасы банк" для покупки жилья

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Переводить часть пенсионных накоплений на счёт в "Отбасы банк" для покупки жилья предложил Касым-Жомарт Токаев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам президента, он отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. В частности, одним из плюсов возможности использовать пенсионные стало сокращение "чёрных" зарплат.

Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. Это также позволить стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться", - заявил глава государства в своём послании.





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