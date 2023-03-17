16.03.2023, 13:46 41861
Расходы бюджета за 5 лет выросли на 120%: спикер сената призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во время рассмотрения республиканского бюджета спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что за последние 5 лет доходы республиканского бюджета без учета трансфертов выросли примерно на 66%, за это же время расходы увеличились на 120%.
У нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. В этой связи понятно и логично, что правительство берет эти деньги или из Национального фонда, или за счет увеличения дефицита бюджета. В этом уточнении бюджета мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, соответственно, значит, из Нацфонда. Ну других-то источников нет. Или надо увеличивать налоговую базу", - сказал он.
Для решения этой проблемы Маулен Ашимбаев призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию.
В этой связи основной месседж в том, что нам всем нужно приходить к финансовой дисциплине, тратить только на стратегические какие-то расходы средства Национального фонда и в целом иметь реалистичную стратегию увеличения активов Национального фонда. Как и за счет чего эти активы увеличивать, если мы по 4 триллиона будем брать денег?" - сказал спикер сената.
Он отметил тенденцию уменьшения средств Национального фонда.
За последние 8 лет средства нашего Нацфонда уменьшились с 73 до 57 миллиардов долларов США, то есть тенденцию мы видим на уменьшение. Может быть, год-два есть немножко стабилизация, но в то же время задача стоит на увеличение до 100 миллиардов долларов США. Задача - максимально увеличивать Нацфонд... В этой связи, наверное, в целом нам всем нужна финансовая дисциплина в предстоящий период. Сейчас придут новые депутаты мажилиса с новой повесткой, новые партии, будут просить деньги. Понятно, что у них свои задачи, они должны избирателям показать свою работу. Но у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств Нацфонда и в целом развития экономики, поэтому все должны приходить к финансовой дисциплине", - заявил спикер сената.
Также он отметил, что в этом году будет сильным инфляционное давление.
Ранее сообщалось, что в Казахстане прогнозируется замедление инфляции до 9-12% к концу года.
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17.03.2023, 10:24 2306
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам предупреждения пыток
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках проводимых в стране политических и правовых реформ подписанный закон стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры", - говорится в сообщении.
Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:
- вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
- ужесточается уголовная ответственность за пытки;
- расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.
Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:
- при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;
- решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);
- для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;
- для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.
Внесенные изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации", - отметили в пресс-службе.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, 9 марта в сенате рассмотрели и приняли поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.
По словам главы МВД Марата Ахметжанова, поправки направлены на укрепление прав граждан, сохранение требований Конвенции против пыток и ужесточение ответственности за ряд преступлений.
А именно за преступления в бытовой сфере, призыв к массовым беспорядкам. Также ужесточается наказание за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Ужесточаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием телекоммуникационной сети", - сказал он.
Также ужесточат наказание за хулиганство, совершенное в составе преступной группы, за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения.
Кроме того, будет усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.
По информации пресс-службы сената, документ был принят с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом. Внесенные в документ поправки направлены на реализацию поручений президента страны, вытекающих из посланий, а также на совершенствование норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В числе 45 поправок содержатся нормы, касающиеся усиления ответственности за пытки, введения уголовной ответственности за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, в сфере семейно-бытового насилия и др.
Кроме того, пересмотрены условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной и полной безопасности.
Президент страны обозначил меры, которые необходимо предпринять для обеспечения прав человека в Казахстане. Принятый сегодня закон призван усилить защиту прав граждан в сферах уголовного правосудия, исполнения наказания, предотвращения пыток и жестокого обращения. В частности, закон усиливает защиту прав впервые осужденных людей, тяжелобольных осужденных и матерей с малолетними детьми. Уверен, что закон положительно отразится на совершенствовании механизмов защиты прав и свобод человека", - подчеркнул спикера сената Маулен Ашимбаев.
16.03.2023, 20:28 23631
Пропускная способность пунктов пропуска на границе с Китаем увеличена на 40%
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом госдоходов МФ РК совместно с НПП "Атамекен" и другими госорганами в рамках поручения премьер-министра Алихана Смаилова приняты меры по увеличению пропускной способности пункта пропуска "Нұр Жолы", в результате чего пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос на 40%, сообщает пресс-служба КГД.
Возврат к "бесшовному" перемещению через границу, как это было до пандемии, требует своего восстановительного процесса. Как оказалось, большинство перевозчиков и водителей в РК на сегодня просто напросто не имеют виз для въезда в КНР. Этим пользуется определенный круг водителей-перегонщиков в приграничном районе (40-50 человек), которые имеют визы и просят за свои услуги завышенную плату. Для решения данной проблемы госорганы РК прорабатывают с китайской стороной вопрос увеличения количества выдаваемых перевозчикам виз", - сообщили в комитете.
Другой аспект - более половины перевозчиков не имеют карточек допуска для осуществления международных перевозок (10 868 из 21 023 АТС зарегистрированных в очереди), которые необходимы для получения иностранных бланков разрешений (КНР). 14 марта госорганы объявили 500 автофур для выезда в Китай, но фактически выехало только 183. Остальные машины стояли перед пунктом пропуска и не заезжали, ожидая получения разрешительных документов.
Комитет госдоходов совместно с НПП "Атамекен" сообщает, что для сохранения очереди перевозчикам необходимо оформить разрешительный документ на осуществление международной перевозки. Автотранспорт без наличия такого документа планируется исключать из очереди.
Проводится дальнейшая работа по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat на платформе qoldau.kz АО "Информационно-учетный центр" Минфина. На сегодня в системе зарегистрировано более 12 тысяч пользователей, произведено 44 тысячи операций по бронированию. Система электронной очереди CarGoRuqsat имеет 15 интеграций с системами других госорганов, обеспечивает прозрачность процесса перемещения через границу. Пресечены многочисленные факты "забивания" очереди и других различных манипуляций. Для оперативного рассмотрения возникающих проблемных вопросов имеется телеграмм-канал CarGoRuqsat.
Некоторые недобросовестные перевозчики ранее бронировали очередь про запас, не имея всех необходимых документов, и не давали возможности другим добропорядочным перевозчикам регистрироваться в очереди", - добавили в КГД.
Другая категория водителей встает в очередь и по мере приближения к дате пересечения начинает поиск контрактов и грузов на поставку. Поднимают стоимость перевозок. Данные суммы в итоге ложатся бременем на конечного потребителя. Благодаря интеграциям и сверке с госорганами постоянно проводится мониторинг таких недобросовестных перевозчиков с последующей их блокировкой. В случаях выявления незаконной продажи очереди материалы будут незамедлительно передаваться в правоохранительные органы.
НПП "Атамекен" рекомендует перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности своевременно оформлять необходимые документы для въезда в КНР, бронирования очереди и прибытия на границу.
Сформирована мониторинговая группа из числа представителей госорганов и НПП "Атамекен" по увеличению пропускной способности, урегулированию проблемных вопросов на границе и проведению разъяснительной работы. Совместная работа по обеспечению прозрачности прохождения границы будет продолжена.
Ранее на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова обсужден ход исполнения поручений по устранению барьеров для перемещения грузового транспорта, в том числе по линии Казпочты, через пограничный пункт пропуска "Нұр Жолы" на казахстанско-китайской границе. Алихан Смаилов потребовал ускорить административные процессы для получения более ощутимых результатов в краткосрочной перспективе.
16.03.2023, 19:53 25936
Участники саммита ОТГ подписали ряд документов
В частности, подписана Анкаринская декларация
Фото: Акорда
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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Акорды.
Подписаны следующие документы:
- Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;
- Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;
- Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".
16.03.2023, 19:25 27601
Новые инструменты получит Казахская государственная филармония имени Жамбыла
Фото: Facebook/Асхат Оралов
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершилась рабочая поездка министра культуры и спорта Асхата Оралова в Алматы, во время которой он ознакомился с работой творческих учебных заведений и важных культурных объектов.
Первым местом, которое посетил глава МКС, стал Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусупбека Елибекова. Министр осмотрел его учебные кабинеты, пообщался со студентами и встретился с преподавательским составом.
Разумеется, развитие молодых талантов невозможно без сильных преподавателей. В этом году Республиканскому эстрадно-цирковому колледжу будут выделены 68 млн тенге на дополнительные выплаты лучшим педагогам", - написал Асхат Оралов на своей странице в Facebook.
Также министр посетил Республиканскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат имени Куляш Байсеитовой - место, подарившее стране множество выдающихся деятелей культуры. Там встретился с учениками школы и узнал от маленьких музыкантов, чего им не хватает для учебы. В частности, дети сообщили, что им нужны инструменты, компьютеры и более просторные классы.
После этого глава МКС провел встречу с преподавательским составом, где ответил на вопросы и выслушал пожелания. В частности, учителя сообщили о необходимости нового концертного зала и гастролей для юных музыкантов, а также о неспособности школы вместить всех желающих в ней учиться.
Это, безусловно, важные вопросы, решать их мы будем пошагово. В этом году школе имени Куляш Байсеитовой будут дополнительно выделены 258 млн тенге, 226 млн пойдут на покупку новых музыкальных инструментов, которые не обновлялись 10 лет, 9 млн - на продукты питания для детей, живущих в интернате, а 23 млн - на обеспечение учащихся 1-4-х классов бесплатной горячей едой в соответствии с поручением президента", - написал министр культуры и спорта.
Далее Асхат Оралов посетил еще одну кузницу талантов - Казахскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат имени Ахмета Жубанова. Этой школе тоже будут выделены дополнительные средства. На покупку инструментов и обеспечение детей питанием министерство направит в общей сложности 161 млн тенге. Также будет проработан вопрос по ремонту здания школы-интерната.
Спустя долгое время новые музыкальные инструменты получит и Казахская государственная филармония имени Жамбыла. Об этом я напрямую сообщил его коллективу. По итогам поездки всем профильным комитетам и управлениям даны необходимые поручения для решения проблемных вопросов", - написал глава МКС.
16.03.2023, 18:55 30116
Токаев: трагедия Турции - это трагедия всех тюркских народов
Фото: Акорда
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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня мы собрались в Анкаре в связи с разрушительным землетрясением, ставшим для братской Турции настоящей трагедий и унесшим тысячи человеческих жизней. Хочу вновь выразить соболезнования родным и близким погибших, а также всему турецкому народу", - сказал Токаев.
Президент РК отметил, что трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, - это трагедия всех тюркских народов.
У казахов есть поговорка "разделенное горе становится меньше". Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена. Народ Казахстана безотлагательно протянул руку помощи турецким братьям. Оперативно были направлены спасатели и врачи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь", - сказал глава государства.
Он добавил, что разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан, которые поддержали братский турецкий народ в беде.
У казахов есть хорошая традиция - асар. Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. Многие волонтеры из Казахстана откликнулись, приехали в Турцию и работали не покладая рук. Это настоящие патриоты и люди с большой душой. Активное участие волонтеров - это крайне важное дело. Поэтому я приглашаю всех представителей стран ОТГ к участию в форуме волонтеров, который пройдет в этом году в Астане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана добавил, что казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия.
Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе", - отметил глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что в самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость.
Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на важность темы саммита "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь". Сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем.
В столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Наша страна всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий", - сказал Токаев.
По словам главы государства, мы не ограничиваемся оказанием материальной и продовольственной гуманитарной помощи. Казахстан также направляет спасателей и готов к активному участию в ликвидации последствий стихийных бедствий.
Токаев также добавил, что тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нужно также укреплять взаимодействие между секретариатом ОТГ и ее участниками.
Первое. Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы. Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус секретариата гражданской защиты организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия", - сказал президент Казахстана.
Второе. Землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что об этом четко говорится и в концепции "Видение тюркского мира - 2040".
Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал президент РК.
Третье. Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами.
Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Приглашаю спасательные службы государств - членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы", - сказал глава государства.
Президент Казахстана отметил, что в условиях сложной геополитической и экономической ситуации в мире очень важно укрепление сотрудничества тюркского мира.
Тем самым наша организация демонстрирует, что заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана", - сказал Токаев.
Он пригласил участников саммита принять участие в 10-м юбилейном саммите ОТГ, который пройдет в октябре этого года в священном Туркестане.
Казахстану этой осенью также перейдет председательство в Организации тюркских государств. Мы планируем провести ряд значимых мероприятий в этот период", - сказал глава государства.
Напомним, почти 48 тысяч человек погибли в результате разрушительных землетрясений в Турции в феврале.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
15.03.2023, 17:06 79671
Президент Казахстана подписал ряд законов
Фото: Акорда
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".
Также президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".
Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" и закон "О ратификации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок".
Ранее сообщалось, что Токаев подписал законы об органах военной полиции и организации обороны.
15.03.2023, 12:49 89676
Токаев заявил о необходимости выработки мер по предупреждению угроз нацбезопасности
Фото: Акорда
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе очередного заседания Совета безопасности Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, сообщает Акорда.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.
Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.
По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.
15.03.2023, 10:53 92896
Назначен начальник службы протокола президента РК
Токаев подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ашима начальником службы протокола президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента РК.
Распоряжением главы государства Дмитрий Михно освобожден от должности начальника службы протокола президента РК, информирует Акорда.
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