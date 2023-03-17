Расходы бюджета за 5 лет выросли на 120%: спикер сената призвал министров проявлять финансовую дисциплину и экономию  

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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Об этом - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





В рамках проводимых в стране политических и правовых реформ подписанный закон стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры", - говорится в сообщении.





Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:





вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;

ужесточается уголовная ответственность за пытки;

расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.





Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:





при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;

решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);

для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;

для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.





Внесенные изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации", - отметили в пресс-службе.





Текст закона публикуется в печати.





Напомним, 9 марта в сенате рассмотрели и приняли поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.





По словам главы МВД Марата Ахметжанова, поправки направлены на укрепление прав граждан, сохранение требований Конвенции против пыток и ужесточение ответственности за ряд преступлений.





А именно за преступления в бытовой сфере, призыв к массовым беспорядкам. Также ужесточается наказание за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Ужесточаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием телекоммуникационной сети", - сказал он.





Также ужесточат наказание за хулиганство, совершенное в составе преступной группы, за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения.





Кроме того, будет усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.





По информации пресс-службы сената, документ был принят с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом. Внесенные в документ поправки направлены на реализацию поручений президента страны, вытекающих из посланий, а также на совершенствование норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В числе 45 поправок содержатся нормы, касающиеся усиления ответственности за пытки, введения уголовной ответственности за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, в сфере семейно-бытового насилия и др.





Кроме того, пересмотрены условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной и полной безопасности.





Президент страны обозначил меры, которые необходимо предпринять для обеспечения прав человека в Казахстане. Принятый сегодня закон призван усилить защиту прав граждан в сферах уголовного правосудия, исполнения наказания, предотвращения пыток и жестокого обращения. В частности, закон усиливает защиту прав впервые осужденных людей, тяжелобольных осужденных и матерей с малолетними детьми. Уверен, что закон положительно отразится на совершенствовании механизмов защиты прав и свобод человека", - подчеркнул спикера сената Маулен Ашимбаев.