Реконструкцию участка автодороги Караганда - Темиртау планируют завершить в течение месяца

Караганда. 17 июня. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорог и реализацией крупных инвестпроектов в Карагандинской области, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

Роман Скляр осмотрел участок автомобильной дороги Караганда - Темиртау. Подрядчики обещают завершить реконструкцию в течение месяца. Трасса стала шестиполосной. Ежедневно по ней проходит больше 20 тысяч автомобилей. Вице-премьеру доложили о новых дорогах в Караганде. В текущем году планируется завершение Северного и Восточного обходов общей протяженностью 48,3 километра. Объездная трасса позволит значительно разгрузить дороги внутри областного центра.

В Караганде Роман Скляр также ознакомился с ходом реконструкции тепломагистрали М-10 от ТЭЦ-3. Работы начались в прошлом году и сейчас идут к завершению. Это позволит обеспечить бесперебойным и качественным теплоснабжением порядка 60 тысяч карагандинцев.

В Сарани заместитель премьер-министра посетил ТОО "Kazcentrelectroprovod". Предприятие производит кабельно-проводниковую, телекоммуникационную и электротехническую продукцию, металлоконструкции, за пять месяцев этого года объём производства составил более 1,7 млрд тенге. Почти в два раза увеличился выпуск кабелей. Карагандинский производитель обеспечивает потребности Казахстана. Его продукция используется при цифровизации сёл. Предприятие также работает на экспорт в Россию и Узбекистан и вышло на рынок Европы.

Также Роман Скляр встретился с инвесторами, которые вкладывают средства в производство автобусов и спецтехники марки Yutong. Предприятие будет работать на базе бывшего завода РТИ. Сейчас уже начат первый этап строительства. Запуск производства и выпуск первых автобусов намечен на декабрь этого года. Мощность завода - 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники и спецтранспорта в год. Будет создано 400 рабочих мест.

В ходе посещения объекта Роман Скляр и Женис Касымбек подписали Дорожную карту реализации инвестиционного проекта по производству автобусов.

В ходе визита проинспектирован ход реконструкции автодороги Караганда - Балхаш, участок коридора Центр - Юг протяженностью 363 километра. Движение по трассе подрядчики обещают открыть уже в этом году. Работы идут полным ходом. Также Роман Скляр и Женис Касымбек осмотрели реконструкцию участка Курты - Бурылбайтал. Здесь ремонт планируют завершить в 2022 году.

По итогам рабочей поездки Роман Скляр дал поручения бесперебойному и своевременному по выполнению намеченных планов.

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