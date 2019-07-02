Рестораны страны скрывают свои доходы - Комитет госдоходов

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Рестораны страны продолжают нарушать нормы законодательства, скрывая свои доходы, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает Kazakhstan Today.

"В заведениях занижают реальный доход, отсутствуют кассовые аппараты, чеки выбивают 1 раз в месяц, скрывают реальное количество наемных работников. Несмотря на предпринимаемые государством меры фискальной поддержки субъектов малого предпринимательства, рестораны страны продолжают скрывать свои реальные доходы и наемных работников", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Комитетом государственных доходов в ходе проводимого дистанционного контроля исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками данной сферы был использован список действующих ресторанов, рекламирующих свои услуги на различных интернет-сайтах, осуществляющих деятельность в столице и городах республиканского значения, рассказал директор департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбек Нуржанов.

Предварительные итоги контроля показали, что по Нур-Султану из 164 ресторанов не отражают в налоговой отчетности свои доходы 37 налогоплательщиков, в 31 ресторане отсутствуют наемные работники, указывают количество наемных работников от 1 до 5 человек в 41 ресторане. Кроме того, в 6 ресторанах города отсутствуют контрольно-кассовые машины, а рестораны, имеющие ККМ, выбивают фискальные чеки один раз в месяц - 1 ресторан, один раз в день - 14 ресторанов. Отсутствует выручка по ККМ в 34 ресторанах города.

По словам Нуржанова, аналогичная ситуация сложилась по Алматы, где из 275 ресторанов не отражают в налоговой отчетности свои доходы 95 налогоплательщиков, не указывают наемных работников 123 ресторана, указывают количество наемных работников от 1 до 5 человек - 24. По ККМ: выбивают фискальный чек один раз в месяц 3 ресторана, один раз в день - 13 ресторанов. Отсутствует выручка по ККМ в 83 ресторанах Алматы.

Из 85 ресторанов Шымкента не отражают в налоговой отчетности свои доходы 17 налогоплательщиков, не указаны наемные работники в 24 ресторанах, указывают количество наемных работников от 1 до 5 человек 12 ресторанов. Кроме того, в 23 ресторанах города отсутствуют контрольно-кассовые машины. По ресторанам, имеющим ККМ: выбивают фискальные чеки один раз в месяц 2 ресторана, один раз в день - 8 ресторанов. Отсутствует выручка по ККМ в 24 ресторанах.

При этом 18% налогоплательщиков данной сферы по городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент в декларациях за 2018 год отразили доходы до 1 млн тенге в год или 3000 тенге в день.

Всем налогоплательщикам, не в полной мере исполняющим налоговые обязательства, органами государственных доходов направлены уведомления об устранении нарушений. Аналогичный анализ проводится и по остальным областям", - отметил Жаныбек Нуржанов.

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