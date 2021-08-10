Результат сборной на Олимпиаде не соответствует спортивному потенциалу Казахстана - Токаев

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о результатах сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок. Однако итоговый результат национальной команды - 8 бронзовых медалей и 83-я позиция в общекомандном зачете - не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта", - написал президент РК в Twitter.

Он добавил, что необходимо извлечь уроки из Олимпийских игр в Токио и добиться результатов, которые оправдают ожидания болельщиков на следующих Играх в Париже

Олимпийские показатели национального состава показали, что необходимо срочно и эффективно проводить реформы в такой важнейшей сфере, как спорт. Необходимо уделять внимание развитию массового и детского спорта и тем самым стремиться к достижению больших успехов на мировой арене", - написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Казахстан занял 83-е место в медальном зачете Олимпиады-2020. Впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра" на летних Олимпийских играх. В копилке команды только бронзовые медали - их восемь.

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