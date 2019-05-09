РК ратифицировал временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой", передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой стороны", - сообщает пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, соглашение было совершено в городе Астане 17 мая 2018 года . Соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствами - членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ряда утвержденных товаров.

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