Розыск преступников, интернет-мошенники и сокращение преступлений: о чем говорили Токаев и глава МВД  

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране

Фото: Акорда

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа "закон и порядок", - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа "закон и порядок", сообщает Акорда.





В частности, президенту было доложено, что в результате принятых комплексных мер в прошлом году количество преступлений в стране сократилось на более чем 12,7 тысячи.





Также Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников. В 2024 году полицией задержано 1949 разыскиваемых лиц.









Глава государства был ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, а также профилактике правонарушений. В частности, за участие в ОПГ к уголовной ответственности привлекается 264 человека. За 12 месяцев выявлено порядка 7500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидировано 64 нарколаборатории. Заблокировано 65 млн звонков интернет-мошенников. Выявлено 48 устройств SIM-box для подмены номеров. Пресечен вывод из страны мошенниками более 2 млрд тенге.





Министр также проинформировал президента о мерах по защите прав несовершеннолетних, усилению миграционного контроля, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.





Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили о стабильно высоком уровне подростковой преступности. Напомним, сотрудники органов внутренних дел РК занимают второе место после работников акиматов в совершении коррупционных преступлений.







