Руководитель туркестанского управления госзакупок перешел на должность замакима Шымкента

Шымкент. 17 ноября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Шымкента заместителем акима города назначен Ергали Билисбеков, передает Kazakhstan Today.

Билисбеков родился в 1961 году. Образование высшее, по специальности руководитель культурно-просветительской организации, экономист, строитель.

Трудовую деятельность начал в 1978 году рабочим на базе "Казгалантерейторг" в городе Шымкенте.

В разыне годы работал педагогом в учебном заведении, секретарем комитета комсомола Шымкентского городского педагогического института культуры, заместителем заведующего кафедрой Шымкентского педагогического института культуры.

С 1990 по 2008 год возглавлял ряд предприятий Шымкента.

2008-2011 годы - заместитель акима Шымкента.

С 2011 по 2012 годы работал главным инспектором отдела организационной работы и территориального развития канцелярии премьер-министра РК в Астане.

2012-2014 годы - главный инспектор отдела территориального развития Канцелярии премьер-министра РК города Астаны.

2014-2017 годы был руководителем департамента защиты прав потребителей Южно-Казахстанской области Агентства по защите прав потребителей РК.

В 2017-2018 годы - руководитель управления государственных закупок Южно-Казахстанской области.

С 2018 года по настоящее время - руководитель управления государственных закупок Туркестанской области.

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