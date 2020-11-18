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Руководитель туркестанского управления госзакупок перешел на должность замакима Шымкента

17.11.2020 7885
Шымкент. 17 ноября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Шымкента заместителем акима города назначен Ергали Билисбеков, передает Kazakhstan Today.
 
Билисбеков родился в 1961 году. Образование высшее, по специальности руководитель культурно-просветительской организации, экономист, строитель. 
 
Трудовую деятельность начал в 1978 году рабочим на базе "Казгалантерейторг" в городе Шымкенте. 
 
В разыне годы работал педагогом в учебном заведении, секретарем комитета комсомола Шымкентского городского педагогического института культуры, заместителем заведующего кафедрой Шымкентского педагогического института культуры. 
 
С 1990 по 2008 год возглавлял ряд предприятий Шымкента. 
 
2008-2011 годы - заместитель акима Шымкента. 
 
С 2011 по 2012 годы работал главным инспектором отдела организационной работы и территориального развития канцелярии премьер-министра РК в Астане. 
 
2012-2014 годы - главный инспектор отдела территориального развития Канцелярии премьер-министра РК города Астаны. 
 
2014-2017 годы был руководителем департамента защиты прав потребителей Южно-Казахстанской области Агентства по защите прав потребителей РК. 
 
В 2017-2018 годы - руководитель управления государственных закупок Южно-Казахстанской области. 
 
С 2018 года по настоящее время - руководитель управления государственных закупок Туркестанской области. 
 

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