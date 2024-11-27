26.11.2024, 19:48 23051
Руководство QazaqGaz представило нового исполнительного директора ТОО "GPC Investment"
Фото: QazaqGaz
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Атырау заместитель председателя правления по геологоразведке и перспективным проектам АО "НК "QazaqGaz" Ұлан Бүркітов представил нового исполнительного директора по капитальному строительству ТОО "GPC Investment" Мұғала Мақымғали, сообщает пресс-служба QazaqGaz.
Ұлан Бүркітов отметил, что кандидатура Мұғала Төрешұлы выдвинута со стороны UCC Holding (дочернее предприятие катарского Power International Holding) в связи с переходом операционного контроля над проектом в управление катарской компании.
Мұғал Мақымғали обладает более чем 30-летним опытом работы в строительстве промышленных предприятий и управлении крупными инфраструктурными проектами. Ранее он занимал ключевые должности на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, а также в таких компаниях, как "Аджип-ККО", "Норт Каспиан ПроКон Салюшнс" и SNC-Lavalin. До назначения в GPC Investment работал на руководящей должности в компании UCC Holding.
На новой должности Мұғал Мақымғали будет отвечать за капитальное строительство газоперерабатывающего завода.
новости по теме
26.11.2024, 19:34 24301
Билеты на поезд не подорожают - министр транспорта
В ближайшие праздники не стоит ожидать повышения цен на билеты
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены билетов на железнодорожный транспорт останутся стабильными в следующем году, сообщил министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве.
Билеты не подорожают в следующем году, да. И в ближайшие праздники не стоит ожидать, никаких изменений не будет. Стоимость билетов будет прежней (...) Мы с 1 октября повысили стоимость ж/д билетов, других изменений не планируется в ближайшем будущем. Цена будет стабильной", - ответил глава Минтранспорта.
По его словам, тарифная политика будет совершенствоваться для своевременной реализации проектов, направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры
26.11.2024, 18:10 25876
Формальные ответы на обращения, волокита и несоблюдение сроков: свыше 1,6 тысячи сотрудников акиматов привлекли к ответственности после проверок
Прокурорам регионов поручено добиваться восстановления всех нарушенных прав заявителей
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане свыше 1652 должностных лиц акиматов привлекли к ответственности после прокурорских проверок, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры РК.
В ходе проверок установлено, что в акиматах допускаются формальные ответы на обращения, волокита, несоблюдение сроков и процедур рассмотрения. По выявленным прокурорами нарушениям внесены акты прокурорского надзора в правительство и акимам областей. К различным видам ответственности привлечено 1652 должностных лица акиматов, из них 601 - руководящего звена", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что прокурорам регионов поручено совместно с уполномоченными органами добиваться восстановления всех нарушенных прав заявителей и отмены незаконных решений.
Напомним, в прошлом году Антикор защитил права около 70 предпринимателей, столкнувшихся с волокитой.
26.11.2024, 17:08 30426
Почему на eGov mobile пропал опрос о смене часового пояса, ответили в Минцифры
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев объяснил исчезновение опроса о переводе времени в приложении электронного правительства eGov mobile, передает корреспондент агентства.
В целом Министерство науки и высшего образования в рамках проведения комплексного исследования отправили запрос на этот опрос на eGov. Хотели выяснить в том числе вопросы восприятия смены часового пояса, как это влияет на распорядок дня. Они отметили, что по достижении 200 тысяч участников они готовы анализировать далее результаты опросов. Поэтому по достижении количества респондентов этот опрос был завершен", - прокомментировал министр.
Опрос закрыли именно после 200 тысяч респондентов из-за того, что это "достаточно хорошая репрезентативная выборка". По словам Мадиева, было важно, чтобы опрос прошли уникальные пользователи приложения.
Это же исследование, а не голосование. Это в исследовательских целях на определенный промежуток времени был запущен опрос, чтобы получить какие-то инсайты", - сказал глава Минцифры.
Он уточнил, что показатель активных пользователей в месяц на eGov составляет порядка 4,5 миллиона человек.
Ранее стало известно об исчезновении опроса о переводе времени из еGov mobile. Он существовал в приложении три дня.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
26.11.2024, 16:16 33341
Президент поручил повысить уровень подготовки к предстоящим международным спортивным состязаниям
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о ходе выполнения поручений по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли, сообщает Акорда.
В ходе встречи президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма. В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта - падела.
Главе государства был представлен отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций.
По словам Ербола Мырзабосынова, начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах. Кроме того, создана рабочая группа для разработки поправок в действующий закон "О физической культуре и спорте". Ведется системная работа по расширению сотрудничества с международными федерациями и обновлению спортивной инфраструктуры.
Глава государства также был проинформирован о мерах по повышению туристского потенциала страны. В частности, запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников. По поручению президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай. Создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.
Напомним, подавляющее большинство опрошенных казахстанцев считают, что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана. 27 августа Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. Позже он снял с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева.
Антикор раскритиковал Минспорта за неэффективное расходование 1,4 трлн тенге.
26.11.2024, 12:03 44041
Президент Казахстана назначил нового главнокомандующего Сухопутными войсками
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мереке Кучекбаев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Кучекбаев Мереке родился в 1976 году. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и Военную академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Работал начальником штаба - первым заместителем командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК, командующим войсками регионального командования "Юг" и начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.
Также Ержан Ибраев назначен командующим войсками регионального командования "Юг".
Ержан Ибраев в 1978 году в Семее. Окончил Алматинское ВВУ, Национальный университет обороны и Военную академия Генерального штаба ВС РФ.
По данным МО РК, в 1995 года по 2017 год проходил службу в различных должностях от командира взвода до заместителя командующего войсками. Ранее был командующим войсками регионального командования "Астана".
Кроме того, распоряжениями главы государства:
- Асан Жусупов освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан;
- Куанышбек Уштаев освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
Ранее был назначен заместитель главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК.
26.11.2024, 11:55 44951
Более 2 млн гектаров земель вернули в госсобственность в этом году в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК с начала года провел более 1748 внеплановых проверок на территории общей площадью 2,8 млн гектаров.
По итогам проверок выдано 1342 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 2,2 млн гектаров", - сообщили в ведомстве.
На их основании начато освоение 311,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Ведутся судебные разбирательства по изъятию неиспользуемых земель на площади 200,4 тыс. гектаров.
Выявлено 875 незаконных решений о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения на площади 368,5 тыс. гектаров, из которых 84 решения уже отменены. Основные нарушения связаны с обходом конкурсных процедур и незаконным распределением пастбищ общего пользования", - говорится в информации.
По итогам проделанной работы с начала года в государственную собственность возвращено более 2 млн гектаров земель, что позволило досрочно выполнить план 2024 года.
Ранее в Акмолинской области вернули в госсобственность 15 тысяч гектаров неиспользуемых земель стоимостью 150 млн тенге.
26.11.2024, 11:03 46716
Казахстан утвердил безвизовый режим с Сент-Китсом и Невисом
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило соглашение с правительством Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис об освобождении от краткосрочных визовых требований.
Согласно документу, владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории другой стороны на период, не превышающий 90 календарных дней в течение каждого периода в 365 дней с момента первого въезда.
Намеревающиеся оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем указанный максимальный период, должны получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством государства другой стороны. При этом владельцы дипломатических или служебных паспортов, назначенные в дипломатические представительства и консульские учреждения своих государств на территории государства другой стороны, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда и следования транзитом через территорию государства другой стороны на протяжении всего периода аккредитации", - говорится в документе.
Данные положения также применимы к членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении, владельцам действительных дипломатических или служебных паспортов.
Действительными проездными документами Казахстана являются:
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- паспорт гражданина РК;
- свидетельство на возвращение (только для возвращения в РК);
- удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписке из него).
Действительными проездными документами Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис являются:
- дипломатический паспорт;
- официальный паспорт;
- паспорт гражданина Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис;
- временный проездной документ, действительный проездной документ для возвращения в Федерацию Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис (только для возвращения в Федерацию Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис;
- удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписке из него).
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Для справки:
Сент-Китс и Невис - государство, состоящее из двух островов в группе Наветренных островов в Карибском море. Является членом Содружества наций, возглавляемого королем Великобритании.
26.11.2024, 09:13 39536
26-27 ноября пройдет XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Фото: regions.eaeunion.org
Рассказать друзьям
Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 ноября в столице Башкортостана Уфе пройдет XX Форум регионов России и Казахстана, который за годы своего существования стал традиционной площадкой для диалога между представителями двух стран, сообщается на портале по межрегиональному сотрудничеству.
В повестке дня важные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в рамках евразийских интеграционных объединений, а также обсуждение актуальных региональных и международных тем. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества. Также планируется подписать обновленное соглашение о сотрудничестве между Омской и Северо-Казахстанской областями.
Гостей форума ожидает обширная деловая программа. В ходе панельных сессий обсудят реализацию потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширение межрегиональных связей и промышленную кооперацию. Также запланировано пленарное заседание с участием высокопоставленных представителей обеих стран.
Площадка В2В-встреч обеспечит участникам возможность познакомиться с компаниями из России и Казахстана, узнать об инвестиционном потенциале Башкортостана, обменяться опытом и обсудить условия ведения бизнеса в республике.
Кроме того, состоится Биржа контактов, в которой примут участие представители российских и казахстанских компаний, работающих в ключевых отраслях экономики.
Также гостей форума ожидают музыкальный и гастрономический фестивали, выставки народно-художественных промыслов, продукции региональных предприятий, включая выставку крупногабаритной машиностроительной техники под открытым небом, показ мод и форум молодых лидеров "Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства", где 300 молодых предпринимателей соберутся для обсуждения совместных инициатив и обмена опытом.
Как сообщалось ранее, 27 ноября ожидается визит президента России Владимира Путина в Казахстан. В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы Казахстана и России примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.11.2024, 11:03Казахстан утвердил безвизовый режим с Сент-Китсом и Невисом 26.11.2024, 11:5544996Более 2 млн гектаров земель вернули в госсобственность в этом году в Казахстане 26.11.2024, 12:0344056Президент Казахстана назначил нового главнокомандующего Сухопутными войсками 26.11.2024, 10:0840666Телевидение и радио не будут работать в Казахстане в пятницу 26.11.2024, 09:133991626-27 ноября пройдет XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 21.11.2024, 17:12220041Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 21.11.2024, 16:42217086Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07213671В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 20.11.2024, 20:51183981Пассажирский поезд Атырау - Алматы совершил экстренную остановку из-за неисправности 22.11.2024, 10:36176946В EGov mobile появился опрос на тему перевода времени 21.11.2024, 17:12220041Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 21.11.2024, 16:42217086Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07213671В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 18.11.2024, 14:45206996Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области 18.11.2024, 14:10204546Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?