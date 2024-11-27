Руководство QazaqGaz представило нового исполнительного директора ТОО "GPC Investment"

Фото: QazaqGaz

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Атырау заместитель председателя правления по геологоразведке и перспективным проектам АО "НК "QazaqGaz" Ұлан Бүркітов представил нового исполнительного директора по капитальному строительству ТОО "GPC Investment" Мұғала Мақымғали, сообщает пресс-служба QazaqGaz.





Ұлан Бүркітов отметил, что кандидатура Мұғала Төрешұлы выдвинута со стороны UCC Holding (дочернее предприятие катарского Power International Holding) в связи с переходом операционного контроля над проектом в управление катарской компании.





Мұғал Мақымғали обладает более чем 30-летним опытом работы в строительстве промышленных предприятий и управлении крупными инфраструктурными проектами. Ранее он занимал ключевые должности на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, а также в таких компаниях, как "Аджип-ККО", "Норт Каспиан ПроКон Салюшнс" и SNC-Lavalin. До назначения в GPC Investment работал на руководящей должности в компании UCC Holding.





На новой должности Мұғал Мақымғали будет отвечать за капитальное строительство газоперерабатывающего завода.