Ряд полицейских в Павлодарской области лишился должностей после жалобы жительницы Экибастуза

Павлодар. 20 августа. Kazakhstan Today - Ряд полицейских чинов лишился должностей в Павлодарской области после жалобы жительницы Экибастуза, передает Kazakhstan Today.

По поручению министра внутренних дел в Павлодарскую область была направлена группа сотрудников ведомства для выяснения всех обстоятельств по обращению жительницы Экибастуза о волоките расследования уголовных дел по факту взрыва газовых баллонов, в результате которого погибли два человека, сообщила пресс-служба МВД РК.

По делу о взрыве газового баллона со смертельным исходом в ходе служебной проверки выявлен ряд нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса и необоснованное решение о прерывании сроков расследования.

На сегодняшний момент за допущенные нарушения и волокиту уголовного дела следователь и старший следователь, непосредственно расследовавшие данное уголовное дело, и начальник следственного отдела управления полиции Экибастуза освобождены от должностей. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица следственного управления департамента полиции Павлодарской области и заместитель начальника департамента, курирующий работу следствия, а также освобожден от занимаемой должности начальник управления полиции Экибастуза", - добавили в ведомстве.

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