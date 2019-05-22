В МВД назвали причины освобождения от должности главы департамента полиции Атырауской области

Да, действительно, такой инцидент имел место. Вы знаете, 13 мая в соцсетях прошла видеоинформация о том, что теперь уже бывший начальник департамента полиции Атырауской области участвовал в мероприятии, приуроченном к получению высокого специального звания генерал-майор полиции. В связи с этим министром было назначено служебное расследование. 14 мая выехала туда комиссия. Возглавил комиссию я сам. 17 мая мы выехали, провели дисциплинарную комиссию и внесли предложение министру о том, что Аян Дуйсембаев подлежит освобождению от должности", - сказал заместитель министра.

Он сообщил, что 11 мая, в период усиления, Аян Дуйсембаев на служебной автомашине выехал из Атырау в район, уроженцем которого он является.

Это порядка 300 километров. Плюс он взял вторую служебную автомашину, несколько руководителей в курируемом подразделении. Он знал, что там готовится праздничное мероприятие. Там, вы видели все это, вручение коня, шапана. В принципе, коня, как он пояснил, он потом вернул. Как он сообщил, это был просто знак внимания. Но тем не менее сам факт", - сказал Калайчиди.

Он подробно разъяснил, какие нарушения были со стороны Дуйсембаева.

"Первое - то, что он оставил место дислокации в период усиления и отвлёк руководящих сотрудников, плюс он отвлек туда начальника Макатского РОВД, которое находится в 100 километрах. Ко всем сотрудникам, тем более к сотрудникам правоохранительных органов, предъявляются особые требования к этике поведения. В качестве нарушений комиссия признала использование служебных авто не по назначению, оставление места дислокации в период усиления, отвлечение других руководителей от службы. К нам предъявляются особые требования к этике поведения. Требования касаются как скромности, так и несовершения действий, которые могут повлечь общественный негативный резонанс. В данном случае, по нашим наблюдениям, у населения - от простых граждан до главы государства - это мероприятие вызвало только негативную оценку. Налицо общественный резонанс, во-первых. Во-вторых, нерациональное использование служебного автотранспорта в публичных целях, в-третьих, отвлечение личного состава, включая личный состав РОВД. Вот вкупе все это вместе явилось поводом проведения служебного расследования", - сказал он.

Есть несколько видов наказания. Одно из них - освобождение от занимаемой должности, после которого он может быть использован только с понижением. Второе - это понижение в звании. Но понижение в звании действует по закону всего на 6 месяцев. И через 6 месяцев, по сути, мы должны обратно возвращать звание. Закон о правоохранительной службе это предусматривает. Поэтому принято решение применить более жесткую меру наказания дисциплинарного - освободить от занимаемой должности", - уточнил он.

По словам Калайчиди, Аян Дуйсембаев находится в распоряжении МВД до тех пор, пока не будет назначен на какую-нибудь нижестоящую должность.

Он также отметил, что звания лишаются только за совершение преступления, когда суд выносит приговор, в котором сразу же указывается решение о лишении звания, либо законом о правоохранительной службе, 80 статья (за совершение коррупционного правонарушения).

В данном случае это не коррупция", - подчеркнул замминистра.





Он, в принципе, должен был предупредить это, поставить в известность руководство министерства. Он этого не сделал, более того, сам принял участие в мероприятии. Также ряд других руководителей, которые участвовали в этой поездке, был привлечен к жестким мерам дисциплинарной ответственности и предупрежден о неполном служебном соответствии", - добавил спикер.

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