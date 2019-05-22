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В МВД назвали причины освобождения от должности главы департамента полиции Атырауской области

21.05.2019, 18:55 4321
В МВД назвали причины освобождения от должности главы департамента полиции Атырауской области
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди прокомментировал информацию об освобождении от должности начальника департамента полиции Атырауской области Аяна Дуйсембаева за нарушение служебной этики, передает Kazakhstan Today.
 

Да, действительно, такой инцидент имел место. Вы знаете, 13 мая в соцсетях прошла видеоинформация о том, что теперь уже бывший начальник департамента полиции Атырауской области участвовал в мероприятии, приуроченном к получению высокого специального звания генерал-майор полиции. В связи с этим министром было назначено служебное расследование. 14 мая выехала туда комиссия. Возглавил комиссию я сам. 17 мая мы выехали, провели дисциплинарную комиссию и внесли предложение министру о том, что Аян Дуйсембаев подлежит освобождению от должности", - сказал заместитель министра.

 
Он сообщил, что 11 мая, в период усиления, Аян Дуйсембаев на служебной автомашине выехал из Атырау в район, уроженцем которого он является.
 

Это порядка 300 километров. Плюс он взял вторую служебную автомашину, несколько руководителей в курируемом подразделении. Он знал, что там готовится праздничное мероприятие. Там, вы видели все это, вручение коня, шапана. В принципе, коня, как он пояснил, он потом вернул. Как он сообщил, это был просто знак внимания. Но тем не менее сам факт", - сказал Калайчиди.

 
Он подробно разъяснил, какие нарушения были со стороны Дуйсембаева.
 
"Первое - то, что он оставил место дислокации в период усиления и отвлёк руководящих сотрудников, плюс он отвлек туда начальника Макатского РОВД, которое находится в 100 километрах. Ко всем сотрудникам, тем более к сотрудникам правоохранительных органов, предъявляются особые требования к этике поведения. В качестве нарушений комиссия признала использование служебных авто не по назначению, оставление места дислокации в период усиления, отвлечение других руководителей от службы. К нам предъявляются особые требования к этике поведения. Требования касаются как скромности, так и несовершения действий, которые могут повлечь общественный негативный резонанс. В данном случае, по нашим наблюдениям, у населения - от простых граждан до главы государства - это мероприятие вызвало только негативную оценку. Налицо общественный резонанс, во-первых. Во-вторых, нерациональное использование служебного автотранспорта в публичных целях, в-третьих, отвлечение личного состава, включая личный состав РОВД. Вот вкупе все это вместе явилось поводом проведения служебного расследования", - сказал он.
 

Есть несколько видов наказания. Одно из них - освобождение от занимаемой должности, после которого он может быть использован только с понижением. Второе - это понижение в звании. Но понижение в звании действует по закону всего на 6 месяцев. И через 6 месяцев, по сути, мы должны обратно возвращать звание. Закон о правоохранительной службе это предусматривает. Поэтому принято решение применить более жесткую меру наказания дисциплинарного - освободить от занимаемой должности", - уточнил он.

 
По словам Калайчиди, Аян Дуйсембаев находится в распоряжении МВД до тех пор, пока не будет назначен на какую-нибудь нижестоящую должность.
 
Он также отметил, что звания лишаются только за совершение преступления, когда суд выносит приговор, в котором сразу же указывается решение о лишении звания, либо законом о правоохранительной службе, 80 статья (за совершение коррупционного правонарушения).
 

В данном случае это не коррупция", - подчеркнул замминистра.

 
Алексей Калайчиди также сообщил, что по результатам проверки освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности.

Он, в принципе, должен был предупредить это, поставить в известность руководство министерства. Он этого не сделал, более того, сам принял участие в мероприятии. Также ряд других руководителей, которые участвовали в этой поездке, был привлечен к жестким мерам дисциплинарной ответственности и предупрежден о неполном служебном соответствии", - добавил спикер.

 

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