Начальник департамента полиции Атырауской области уволен за нарушение служебной этики

Приказом министра внутренних дел, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, за нарушение служебной этики Дуйсембаев А.С. освобожден от должности начальника департамента полиции Атырауской области", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
В ведомстве уточнили, что по итогам служебного расследования с выездом на место в Атырау и области освобождено от должности пять полицейских, наказано руководство полиции.
Напомним, ранее в МВД сообщили о решении уволить главу департамента полиции Атырауской области за нарушение служебной этики. Расследовать "нескромное поведение" бывшего главы областного департамента полиции поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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