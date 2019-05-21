Начальник департамента полиции Атырауской области уволен за нарушение служебной этики

В интересах защиты прав детей, материалы в отношении 10 родителей направлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах районов, которые будут направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности.