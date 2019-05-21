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Начальник департамента полиции Атырауской области уволен за нарушение служебной этики

20.05.2019, 18:48 9181
Начальник департамента полиции Атырауской области уволен за нарушение служебной этики
Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции Атырауской области уволен за нарушение служебной этики, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом министра внутренних дел, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, за нарушение служебной этики Дуйсембаев А.С. освобожден от должности начальника департамента полиции Атырауской области", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

 
В ведомстве уточнили, что по итогам служебного расследования с выездом на место в Атырау и области освобождено от должности пять полицейских, наказано руководство полиции.
 
Напомним, ранее в МВД сообщили о решении уволить главу департамента полиции Атырауской области за нарушение служебной этикиРасследовать "нескромное поведение" бывшего главы областного департамента полиции поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 
 

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