В Нур-Султане освобожден от должности полицейский, требовавший составлять протоколы на авто с армянскими номерами

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Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане освобожден от должности и.о. командира полка ДПП УМПС, требовавший составлять протоколы на машины с армянскими номерами, передает Kazakhstan Today.

Рассылка с записью телефонного разговора ранее появилась в Интернете. На записи, предположительно, и.о. командира полка ДПП УМПС Нур-Султана требует от подчиненного составлять протоколы на "армянские машины", пишет Kazpravda.kz

Если на армянские машины протоколы составлены не будут, утром всех командиров взводов с объяснительными ко мне, вместе с командирами рот..." - говорит на записи мужчина.

Вместе с аудио распространяется фотография исполняющего обязанности командира дорожно-патрульной полиции столичного департамента полиции.

Ранее, 28 мая, заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди прокомментировал аудиорассылку с "приказом" строго досматривать автомобили с армянскими номерами.

Факт распространения в соцсетях имеет место, глупо отрицать. О принятых мерах узнаете", - сказал Алексей Калайчиди в кулуарах после заседания в МВД РК.

По данному случаю была проведена проверка.

Департамент полиции Нур-Султана по аудиоозаписи, распространяемой в социальной сети, о досмотре автомобилей с иностранными номерами сообщает, что в отношении исполняющего обязанности командира полка ДПП УМПС проведена служебная проверка. Решением дисциплинарной комиссии за нарушение требований о запрете использования мобильных устройств личного пользования должностными лицами, а также за нарушение этики и некорректное высказывание, сотрудник полиции освобожден от должности", - сообщили в пресс-службе столичного ДП.

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