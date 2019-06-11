Прославившийся обращением к "братве" сотрудник академии МВД не сможет вернуться на службу

Астана. 8 января. Kazakhstan Today - Прославившийся новогодним видеообращением к "братве" сотрудник Карагандинской академии МВД не сможет вернуться на службу в органы внутренних дел. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Жанат Сулейменов, передает корреспондент агентства.





"В социальных сетях сотрудник Карагандинской академии нашего министерства выступил с видеообращением, поздравлением с Новым годом. По данному факту департаментом собственной безопасности министерства с выездом было проведено служебное расследование, по итогам которого заместитель начальника курса был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, что в дальнейшем ему не позволит восстановиться в органах внутренних дел", - сообщил Сулейменов. При этом он отметил, что уволенный сотрудник не являлся преподавателем академии, а отвечал за строевые вопросы.





Также спикер прокомментировал другие увольнения в академии в начале этого года. "Что касается назначения нового начальника академии, это произошло после Нового года. Но освобождение начальника академии бывшего генерал-майора полиции Кенжетаева не связано с этим делом, потому что им еще в начале декабря был подан рапорт об освобождении в связи с достижением предельного возраста. Поэтому здесь такое совпадение", - сообщил Жанат Сулейменов.





Напомним, что ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в форме полицейского поздравляет коллег с Новым годом. "Дорогие братья! Поздравляем вас с 2019 годом! Желаем нашей братве процветания до седьмого колена. Чтобы наши правнуки пользовались нашими связями... Мы - братва, грубо говоря, банда", - говорит герой видеоролика.





По информации МВД видео было снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса Тастайбековым А.Р. После служебной проверки Тастайбеков уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.





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