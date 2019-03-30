Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - С 1 апреля 2019 года в Казахстане начнется дополнительная иммунизация населения от кори, передает Kazakhstan Today.

С 1 апреля 2019 года в Республике Казахстан начнется дополнительная иммунизация населения. Будут вакцинироваться дети, достигшие возраста девяти месяцев, лица до 30 лет с неизвестным прививочным статусом, ранее не привитые и не переболевшие корью, привитые пять и более лет назад одной прививкой против кори в очагах инфекции, а также медицинские работники, которые также подлежат вакцинации по эпидемиологическим показаниям, так как у этой группы населения высок риск инфицирования из-за частых контактов с потенциальными больными корью", - сказал председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК - главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин на брифинге на тему эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью.

Для вакцинации будет использована комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП). Вакцина произведена компанией "Серум институт оф Индия" (Индия), ее качество гарантировано Всемирной организацией здравоохранения. Данная вакцина успешно используется более чем в 70 странах мира, в том числе и в Казахстане на протяжении последних 10 лет.

На текущий год Единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация" - за счет средств республиканского бюджета закуплено 651,5 тыс. доз на сумму 788,4 млн тенге (цена одной дозы примерно составляет 1209 тенге). На сегодня вакцина поступила во все регионы страны.

Главный санврач страны отметил, что вакцинация для населения проводится бесплатно. Для получения прививки необходимо обратиться в прикрепленную территориальную поликлинику.

Комитетом охраны общественного здоровья проводится ежедневный мониторинг ситуации по заболеваемости корью. С 1 января 2019 года по настоящее время зарегистрировано 4670 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет 3350 случаев (71,2%). Регистрация кори отмечается во всех регионах республики, в пяти регионах заболеваемость имеет вспышечный характер - город Нур-Султан (с января текущего года - 1342 случая), а также в городах Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Туркестанской областях, в которых зарегистрировано от 84 в Алматы до 700 случаев в Шымкенте. На сегодняшний день по республике на лечении находится 74 больных, из них 19 больных в Нур-Султане", - отметил спикер.

Бекшин подчеркнул, что в Казахстане заболеваемость корью преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют более 60,2% (2815). Дети, не достигшие прививочного возраста (младше 12 месяцев) - 54%, в том числе по причине медицинских отводов (острые и обострение хронических заболеваний, онкологические заболевания, тяжелые прогрессирующие болезни центральной нервной системы) - 32% (903), отказов от вакцинации -13,9 % (391). Также распространению инфекции способствовало наличие непривитых лиц, в том числе будущих мам, которые пропустили вакцинацию в конце 80-х и в начале 90-х, в связи с отсутствием вакцины. На сегодня по эпидемиологическим показаниям привито более 10 тыс. человек.

По данным Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле ведомства и все необходимые меры принимаются в полном объеме.

В ведомстве напомнили, что рост заболеваемости корью в Казахстане произошел в конце 2018 года на фоне вспышки этого заболевания в странах Европейского региона, где отмечается осложнение ситуации по заболеваемости корью и поскольку со многими государствами поддерживаются деловые и туристические отношения.

Генотирование вирусов кори, циркулирующих в Казахстане, показало циркуляцию штаммов D8 и В3, аналогичных европейским. При этом в генотипе В3 установлены генетические линии Dublin, а также линии Kabul, характеризующиеся высокой агрессивностью, патогенностью и заразностью и раннее не имевших регистрации в стране.

Вирус кори очень легко передается воздушно-капельным путем, причем жизнеспособные частицы способны задерживаться в воздухе до двух часов после того, как их носитель покинул помещение. Корь способна передаваться другим людям за четыре дня до появления высыпаний и до четырех дней после. Из-за этого зараженный человек продолжает распространять вирус, не имея никаких симптомов кори и не зная о своем состоянии. Люди продолжают вести обычный образ жизни. Они ходят на работу, в школу, в магазины, ездят в маршрутках и метро, контактируя с новыми жертвами. Невакцинированные люди после вдыхания вируса заболевают с вероятностью 90%.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию по вирусным инфекциям, в том числе по кори, рекомендуем мамам с маленькими детьми, а также всем лицам, которые не получили профилактическую прививку по различным причинам (состоянию здоровья ребенка, недостижению прививочного возраста, отказу от вакцинации и прочее), лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ЦОН и так далее) до стабилизации эпидситуации по кори", - рекомендовал Бекшин.

Следует помнить, что единственной эффективной мерой защиты от кори является вакцинация. В случае появления симптомов, таких как повышение температуры тела, катаральные явления (кашель, насморк, боли в горле) и высыпания на теле, необходимо обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения и недопущения осложнений.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Кроме этого, при планировании выездов, путешествий, рекомендуется узнавать эпидемиологическую ситуацию по инфекциям в стране, куда планируется выезд и принять меры защиты, а в случае кори это - вакцинация.

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