С 1 июля на поезда АО "Пассажирские перевозки" билеты будут продаваться по доработанной автоматизированной системе

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - В рамках мероприятий согласно Дорожной карте по исключению бытовой коррупции в сфере железнодорожных перевозок, подписанной в марте 2019 года между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции РК и АО "НК "Казакстан темір жолы", приняты меры по снижению искусственного дефицита билетов, которые позволят противодействовать незаконной реализации проездных документов билетными перекупщиками, передает Kazakhstan Today.

На встрече совместно с НПП "Атамекен", АДГСПК РК, Транспортной прокуратурой и МИИР РК, руководством компании были озвучены новые условия и порядок продаж электронных проездных документов (билетов) представителям частных пассажирских агентств (билетных касс).

"С 1 июля 2019 года на поезда АО "Пассажирские перевозки" электронные проездные документы (билеты) будут продаваться по доработанной автоматизированной системе. Электронный билет, оформленный через эту систему, одновременно является и фискальным чеком, и основанием для посадки и учета пассажиров. Она усовершенствована и ощутимо снижает вероятность махинаций в сфере продажи билетов, в том числе не позволяет быстро "ловить" билеты, которые были возвращены пассажирами. Теперь массово перепродавать проездные билеты с целью обогащения перекупщикам не удастся", - сообщили в пресс-службе компании.

С внедрением новой системы продаж электронных билетов, тарифы на проездные документы (билеты) останутся без изменения.

При выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров просим проявлять активную гражданскую позицию и обращаться на блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" (http://www.temirzholy.kz/blog-predsedatelya-pravleniya/) с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер.

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