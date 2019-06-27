С 1 июля регистрация юрлиц перейдет от Минюста к "Правительству для граждан"

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - С 1 июля регистрация юрлиц перейдет в ведение госкорпорации "Правительство для граждан" , передает Kazakhstan Today.

Соответствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности" был принят 2 апреля текущего года. Согласно закону, функции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств коммерческих организаций (7 организационно-правовых форм) будут переданы из ведения Министерства юстиции РК в госкорпорацию "Правительство для граждан" уже 1 июля, сообщила пресс-служба госкорпорации.

При этом первичная регистрация юрлиц, относящихся к субъекту малого предпринимательства, осуществляется без участия регистрирующего органа в электронном формате на портале электронного правительства egov.kz.

Остальные виды регистрационных действий, в частности регистрация акционерных обществ, государственных предприятий, государственная перерегистрация, ликвидация всех коммерческих организаций, учетная (пере)регистрация филиалов и представительств, требуют проведения правовой экспертизы документов на соответствие действующему законодательству. Для этого в госкорпорации "Правительство для граждан" провели обучение для сотрудников с юридическим образованием.

Всего регистрацией юрлиц будут заниматься 295 человек, 95 из которых - работники городских филиалов, 166 - районных отделов и 34 единицы для координации деятельности подразделений филиала.

В пресс-службе уточнили, что передача функций осуществляется без финансирования средств из республиканского бюджета.

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