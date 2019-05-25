В "Правительстве для граждан" назначен новый заместитель председателя правления

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - В АО "Правительство для граждан" назначен новый заместитель председателя правления, передает Kazakhstan Today.

Заместителем председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" назначен Мади Саданов, ранее занимавший должность директора филиала госкорпорации по городу Нур-Султану", - сообщила пресс-служба госкорпорации.

На новом месте работы Саданов будет заниматься вопросами земельного кадастра и технического обследования недвижимости. Также он будет курировать вопросы регистрации юридических лиц, которые перейдут из ведения Министерства юстиции РК в госкорпорацию "Правительство для граждан" в июле текущего года.

Кроме этого, директором столичного филиала госкорпорации "Правительство для граждан" назначена Венера Калимова, ранее занимавшая должность директора департамента недвижимости центрального аппарата госкорпорации.

По данным пресс-службы, Мади Саданов родился 28 мая 1979 года. В 2004 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "Экономика и финансы", в 2008 году - Казахский гуманитарный юридический университет, специальность - "Правоведение".

Трудовую деятельность начал водителем в одной из частных компаний. С 2006 по 2016 годы работал в Национальном институте интеллектуальной собственности, Комитете, а затем департаменте по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК. В этой сфере он прошел путь от ведущего специалиста до руководителя управления.

В августе 2016 года был назначен директором департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Акмолинской области. Также возглавлял департамент ЗКиТОН в филиале по Восточно-Казахстанской области.

До назначения на должность заместителя председателя работал директором филиала госкорпорации по Нур-Султану.

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