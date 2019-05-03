Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Правительстве для граждан произошел ряд кадровых назначений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, советником председателя правления назначен Галым Каркинбаев, ранее возглавлявший филиал госкорпорации по Алматы, Дастан Джантелиев, завершив учебный отпуск, вернулся к обязанностям заместителя председателя, а директором центрального филиала госкорпорации по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения стал Аскар Мусан.

Аскар Мусан родился 17 сентября 1982 года.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "менеджмент в социальной сфере и отраслях", Международную академию бизнеса по специальности "Корпоративный менеджмент". Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности главного специалиста Национальной компании "Казакстан темір жолы". В разные годы работал в частных ТОО, АО "Казпочта", ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис". С 2017 года трудился на различных должностях в АО Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде". До назначения директором центрального филиала Правительства для граждан был заместителем председателя правления АО НИХ "Зерде".

К слову, Дастан Джантелиев, заместитель председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан", с 1 сентября 2018 года находился в учебном отпуске. Вернувшись из него, он будет заниматься вопросами земельного кадастра и технического обследования недвижимости. В июле текущего года ожидается передача функций по регистрации юридических лиц из ведения Министерства юстиции РК в госкорпорацию "Правительство для граждан". В связи с этим, председатель правления госкорпорации Асемгуль Балташева поручила Джантелиеву взять на контроль все организационно-подготовительные мероприятия для успешной реализации данной функции.

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