С 2020 года налоговые проверки перейдут в дистанционный формат

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Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - С 1 января 2020 года налоговые проверки перейдут в дистанционный формат, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов в ходе пресс-конференции в правительстве, работа по выводу бизнеса из "тени" проводится путем совершенствования налогово-таможенной политики и увеличения доли безналичных оборотов.

"Проводимые мероприятия основаны на цифровизации налогового и таможенного администрирования, интеграции информационных систем, где наибольший эффект ожидается от реализации таких инициатив как развитие информационных систем: маркировка товаров, электронные счета-фактуры, модуль "Виртуальный склад", система управления рисками, внедрение онлайн-ККМ и др.", - сказал Б. Шолпанкулов.

По его словам, создание системы прослеживаемости товаров позволяет защитить экономику от контрафактной продукции. Так, ИС "Электронные счета-фактуры" позволяет отслеживать передвижение товаров до конечного потребителя, модуль "Виртуальный склад" позволяет в автоматическом режиме отслеживать процесс движения товара, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

В части физической прослеживаемости ведутся работы по маркировке товаров. В результате пилотного проекта по меховым изделиям в 2018 году доходы увеличились в 1,5 раза. Сейчас проводится пилот по табачным изделиям и алкогольной продукции", - отметил первый вице-министр финансов.

Вместе с тем с 1 января текущего года начата работа по налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Порядка 90 тысяч налогоплательщиков подлежат амнистии. Из них амнистией уже воспользовались 45%. Основной целью является увеличение налоговых поступлений.

Как сообщил Б. Шолпанкулов, внедрен новый метод администрирования НДС с использованием контрольного счета НДС, посредством технологии блокчейн.

В отношении налогоплательщиков, использующих контрольный счет НДС, исключаются налоговые проверки при возврате НДС, сокращены сроки возврата НДС с 55 до 15 рабочих дней.

Завершающим этапом в прослеживаемости движения товаров является повсеместный переход на применение онлайн-ККМ (контрольно-кассовая машина) с 1 января 2020 года, что приведет к переходу от рейдовых проверок к проведению дистанционного налогового контроля.

Кроме того, проводится работа по созданию Единой системы транзита товаров по территории ЕАЭС. Запущен пилотный проект по использованию навигационных электронных пломб с целью контроля транзитных товаров из Кыргызстана в Российскую Федерацию по территории Казахстана.

По словам Б. Шолпанкулова, одной из основных задач министерства по снижению теневого оборота является снижение расхождений по зеркальной таможенной статистике.

Около 30% поступлений товаров, импортируемых из третьих стран, составляют товары китайского происхождения. В этой связи недавно между Комитетом государственных доходов министерства и Главным таможенным управлением КНР подписаны соответствующие протоколы о взаимном сотрудничестве. Эффект от предлагаемых инициатив ожидается в виде дополнительных поступлений в бюджет 800 млрд тенге.

Реализуемые инициативы и принимаемые меры позволят сократить теневую экономику, увеличить налоговые и таможенные поступления в бюджет", - заключил Б. Шолпанкулов.

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