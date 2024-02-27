С 2024 года снизилась стоимость услуг по подаче поливной воды для аграриев на юге Казахстана

Фото: Акорда

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 26 февраля, под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание совета по молодежной политике при президенте РК, сообщает пресс-служба Акорды.





На заседании совета обсудили ход разработки проекта документа по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.





Государственный советник отметил, что сегодня лудомания становится уже одной из главных угроз национальной безопасности. Учитывая, что игровой зависимости подвержено молодое поколение граждан, именно совет по молодежной политике выступает главным координатором и центром борьбы с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.





Члены совета высказали уверенность, что эффективная профилактика и борьба с лудоманией должна носить системный характер и реализовываться совместными усилиями государственных органов и общества.